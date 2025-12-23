Adiós a la ilusión de River: el Diablito Echeverri jugará en el Girona

Su paso por Alemania fue una experiencia frustrante: Erik ten Hag, quien había pedido su llegada, duró apenas tres partidos y su reemplazante, Kasper Hjulmand, casi no lo tuvo en cuenta. Echeverri disputó solo 11 partidos entre Bundesliga y Champions League, sin goles y con apenas 281 minutos en cancha. Ante la falta de continuidad, el Manchester City ejecutó una cláusula para interrumpir el préstamo y decidió reubicarlo. Descartada la posibilidad de un regreso a River, el Girona volvió a escena y esta vez la operación quedó encaminada.

Con 20 años recién cumplidos, el Diablito afrontará en Girona un nuevo desafío: sumar los minutos que le faltaron en Inglaterra y Alemania, recuperar protagonismo y volver a mostrar el talento que lo llevó a Europa.