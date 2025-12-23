Adiós a la ilusión de River: el Diablito Echeverri jugará en el Girona
El futbolista será cedido al club español desde el Manchester City dónde buscará continuidad en La Liga tras un semestre con pocos minutos en Alemania.
La estadía de Claudio Echeverri en Europa sumará un nuevo capítulo a partir de enero: jugará en el Girona. En los próximos días se terminarán de definir las condiciones del préstamo y el juvenil argentino viajará a España para sumarse al equipo catalán, que ya lo había buscado a mediados de este año.
Será el tercer club del mediapunta en apenas un año. En enero de 2025 dejó River y se incorporó al Manchester City, que había cerrado su fichaje a comienzos de 2024 a cambio de 18,5 millones de euros. Tras su llegada a Inglaterra, trabajó bajo un plan físico especial diseñado por Pep Guardiola, comenzó a estudiar inglés y adaptó su alimentación.
En ese primer tramo dejó buenas sensaciones puertas adentro. “Es un jugador increíble en espacios reducidos”, llegó a elogiar Guardiola. En mayo tuvo su debut oficial con la camiseta del City, al ingresar en la final de la FA Cup ante Crystal Palace, y una semana más tarde sumó minutos en la Premier League frente al Fulham.
En junio participó del Mundial de Clubes, donde marcó un golazo de tiro libre ante Al-Ain, aunque una lesión lo marginó del resto del torneo. Pese a que la idea inicial de Guardiola era mantenerlo en el plantel para la temporada 2025/26, la dirigencia consideró que lo mejor era cederlo a préstamo debido a la fuerte competencia ofensiva.
Allí apareció el Girona, club perteneciente al City Football Group y dirigido por Míchel, de una línea futbolística similar a la del DT catalán. Sin embargo, el entorno del jugador impulsó otras opciones y finalmente se concretó su cesión al Bayer Leverkusen, donde el proyecto deportivo se desmoronó rápidamente.
Su paso por Alemania fue una experiencia frustrante: Erik ten Hag, quien había pedido su llegada, duró apenas tres partidos y su reemplazante, Kasper Hjulmand, casi no lo tuvo en cuenta. Echeverri disputó solo 11 partidos entre Bundesliga y Champions League, sin goles y con apenas 281 minutos en cancha. Ante la falta de continuidad, el Manchester City ejecutó una cláusula para interrumpir el préstamo y decidió reubicarlo. Descartada la posibilidad de un regreso a River, el Girona volvió a escena y esta vez la operación quedó encaminada.
Con 20 años recién cumplidos, el Diablito afrontará en Girona un nuevo desafío: sumar los minutos que le faltaron en Inglaterra y Alemania, recuperar protagonismo y volver a mostrar el talento que lo llevó a Europa.
