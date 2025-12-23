Facundo Mura no jugará en River: será refuerzo del Inter Miami de Lionel Messi
El lateral rechazó la oferta del Millonario y continuará su carrera en el Inter Miami, donde firmará contrato hasta 2029 y jugará junto a Lionel Messi.
El mercado había comenzado de manera ideal para River, que en apenas tres días cerró las incorporaciones de Fausto Vera y Aníbal Moreno. Sin embargo, en Núñez llegó el primer “no” en las negociaciones cuando Facundo Mura decidió rechazar la oferta del club para emigrar al fútbol estadounidense.
El Millonario, que busca seguir sumando la mayor jerarquía posible de cara a la próxima temporada, le había acercado al defensor un contrato por tres años, además de una compensación económica, pero el exfutbolista de Racing terminó inclinándose por la propuesta del Inter Miami, que ya lo tenía en carpeta desde hacía varios días.
La decisión de Facundo Mura y el contrato con Inter Miami
Con el pase en su poder tras no aceptar la renovación ofrecida por Racing, Mura analizaba dos opciones concretas. La Academia le había propuesto una compensación de 800.000 dólares por los cuatro años en los que tuvo un salario bajo, más un nuevo vínculo, pero el lateral de 34 años optó por buscar un nuevo destino.
Si bien había solicitado 72 horas para responderle a River, la respuesta llegó antes de lo esperado. Durante la mañana de este martes, Mura agradeció el interés del club de Núñez y le dio el visto bueno a la propuesta encabezada por David Beckham, para firmar contrato con Inter Miami hasta diciembre de 2029.
De esta manera, el defensor se suma a la lista de futbolistas que River intentó incorporar sin éxito en este inicio de mercado, junto a Román Vega, Julio Soler y Elías Báez, por quienes hubo sondeos pero no se avanzó en las negociaciones por distintas cuestiones.
Ahora, el club de Núñez deberá volver a buscar alternativas para reforzar el lateral izquierdo. Tras la decisión de no renovarle el contrato a Milton Casco, que quedó en libertad de acción, Marcelo Gallardo solo cuenta con Marcos Acuña como opción natural en el puesto, lo que obliga a River a reactivar la búsqueda de un reemplazante.
