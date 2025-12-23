Cristian Fabbiani, cerca de dar el salto a Europa: el exótico club en el que podría dirigir

fabbiani}.jpg

Vardar Skopje, fundado en 1947, es una institución emblemática del fútbol macedonio. Acumula once títulos de liga y seis Copas nacionales, lo que lo convierte en el club más ganador del país. En la actual temporada 2025-26 lidera el campeonato con 39 puntos en 15 fechas y se mantiene invicto, rendimiento que potencia la expectativa sobre quién tomará el mando del equipo.

En el plano internacional, el club cuenta con antecedentes destacados, como su histórica participación en la fase de grupos de la Europa League 2017-18 y su reciente paso por la Conference League. La posible llegada de Fabbiani abriría una etapa inédita tanto para el entrenador como para la institución, y marcaría un giro importante en la carrera del DT argentino, que podría desembarcar en Europa por primera vez si las negociaciones llegan a buen puerto.