Cristian Fabbiani, cerca de dar el salto a Europa: el exótico club en el que podría dirigir
El exentrenador de Newell’s mantiene charlas avanzadas con Vardar Skopje, actual puntero del campeonato macedonio. Sería su primera experiencia en el fútbol europeo.
Cristian Fabbiani podría estar a punto de iniciar una etapa completamente nueva en su carrera como entrenador. El director técnico argentino se encuentra en negociaciones avanzadas para convertirse en el nuevo conductor de Vardar Skopje, uno de los clubes más importantes de Macedonia del Norte y actual líder de la liga local. La posibilidad representa un salto significativo para el “Ogro”, que nunca dirigió en el fútbol europeo.
El interés del club macedonio surgió tras la salida de Goce Sedloski, quien dejó su cargo para asumir la conducción de la Selección Nacional. Esa vacante aceleró los movimientos de la dirigencia, que rápidamente comenzó a evaluar alternativas y posó su mirada en Fabbiani, valorando su perfil y su recorrido reciente en el fútbol argentino.
“Cristian Fabbiani tiene negociaciones avanzadas para ser el nuevo entrenador del Vardar, puntero de la liga de Macedonia. El DT del club fue contratado por la selección de ese país y el ‘Ogro’ es uno de los principales candidatos”, informó el periodista especializado en mercado de pases, César Luis Merlo, dando cuenta del grado de avance de las conversaciones.
La chance aparece pocos meses después de su salida de la Lepra rosarina, donde su ciclo terminó en octubre tras una etapa irregular. Al frente del conjunto rosarino, Fabbiani dirigió 27 partidos oficiales, con un balance equilibrado de nueve victorias, nueve empates y nueve derrotas. Si bien no logró consolidar un proyecto a largo plazo, su nombre siguió circulando en el mercado.
El recorrido como entrenador comenzó en 2021, cuando dio sus primeros pasos en Fénix. Luego tuvo dos etapas en Deportivo Riestra y un breve paso por Deportivo Merlo, experiencias que le permitieron construir un perfil propio y ganar rodaje en el ascenso antes de llegar a la Primera División con Newell’s.
Vardar Skopje, fundado en 1947, es una institución emblemática del fútbol macedonio. Acumula once títulos de liga y seis Copas nacionales, lo que lo convierte en el club más ganador del país. En la actual temporada 2025-26 lidera el campeonato con 39 puntos en 15 fechas y se mantiene invicto, rendimiento que potencia la expectativa sobre quién tomará el mando del equipo.
En el plano internacional, el club cuenta con antecedentes destacados, como su histórica participación en la fase de grupos de la Europa League 2017-18 y su reciente paso por la Conference League. La posible llegada de Fabbiani abriría una etapa inédita tanto para el entrenador como para la institución, y marcaría un giro importante en la carrera del DT argentino, que podría desembarcar en Europa por primera vez si las negociaciones llegan a buen puerto.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario