Pretemporada en marcha: River sumó un clásico rioplatense a su preparación de verano
El equipo de Marcelo Gallardo disputará un amistoso ante Nacional de Uruguay en enero, como parte de una pretemporada corta pero exigente que tendrá de cara al 2026.
River ya tiene definido uno de los puntos fuertes de su preparación de verano: jugará un amistoso frente a Nacional de Uruguay en enero, en el marco de la puesta a punto previa al inicio del Torneo Apertura 2026. El partido se disputará luego del 10 de enero, una vez que la delegación abandone San Martín de los Andes y viaje rumbo a suelo uruguayo, donde el plantel completará la última parte de la pretemporada.
La decisión responde a un pedido concreto de Marcelo Gallardo, que considera clave llegar al arranque del calendario oficial con rodaje futbolístico. Tras un 2025 muy por debajo de las expectativas, el cuerpo técnico apuntó a diagramar una preparación intensa, con exigencia física y también con pruebas de nivel competitivo. En ese contexto, enfrentar a uno de los grandes del fútbol uruguayo aparece como un examen ideal antes del debut oficial frente a Barracas Central, previsto para el fin de semana del 25 de enero.
Si bien todavía no hay una fecha exacta confirmada, el amistoso se jugará entre el 11 y el 18 de enero en la ciudad de Maldonado. Antes de eso, realizará la primera etapa de los trabajos en la Patagonia: el plantel viajará el sábado 3 de enero a San Martín de los Andes, donde se alojará durante una semana. Inicialmente estaba previsto permanecer dos semanas en ese destino, pero el cronograma se ajustó para incorporar el tramo final en Punta del Este.
La pretemporada, posterior a las Fiestas, será breve pero con un alto nivel de exigencia. En pocos días, el equipo deberá adaptarse a dos viajes, cargas físicas importantes y un amistoso internacional, todo pensado para llegar en mejores condiciones al inicio de la temporada 2026. En Núñez entienden que el margen de error es mínimo y que el arranque del torneo será clave para cambiar la imagen reciente.
Además del trabajo táctico y físico, el amistoso frente a Nacional servirá como primera vidriera para los refuerzos. Todas las miradas estarán puestas en Fausto Vera y Aníbal Moreno, las incorporaciones destinadas a renovar el mediocampo. De no surgir contratiempos, ambos sumarán sus primeros minutos con la camiseta de River en ese encuentro no oficial, generando expectativas en el cuerpo técnico y en los hinchas.
En ese sentido, la llegada de Moreno ya dejó sus primeras sensaciones positivas puertas adentro, resumidas en su frase: "Muy feliz de llegar a esta familia". El amistoso en Uruguay no solo marcará el cierre de la pretemporada, sino también el inicio de una etapa en la que River buscará reconstruirse futbolísticamente y volver a ser protagonista desde el primer partido del año.
