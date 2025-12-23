Pretemporada en marcha: River sumó un clásico rioplatense a su preparación de verano

nacional.jpg

Si bien todavía no hay una fecha exacta confirmada, el amistoso se jugará entre el 11 y el 18 de enero en la ciudad de Maldonado. Antes de eso, realizará la primera etapa de los trabajos en la Patagonia: el plantel viajará el sábado 3 de enero a San Martín de los Andes, donde se alojará durante una semana. Inicialmente estaba previsto permanecer dos semanas en ese destino, pero el cronograma se ajustó para incorporar el tramo final en Punta del Este.