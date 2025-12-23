River recibirá un ingreso inesperado: Columbus Crew comprará el pase de Andrés Herrera

El ingreso resulta significativo para el Millonario, no solo por el monto sino también por el contexto en el que se da la operación. Meses atrás, la salida de Herrera se había producido sin grandes expectativas, luego de que el jugador perdiera terreno en la consideración del cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo. En ese momento, la cesión parecía una solución deportiva antes que una oportunidad de negocio.