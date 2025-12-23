River recibirá un ingreso inesperado: Columbus Crew comprará el pase de Andrés Herrera
El club estadounidense ejecutará la opción de compra del lateral derecho, que cumplió los objetivos establecidos en su préstamo y entrará dinero en pleno mercado de pases.
River comenzará el cierre del año con una noticia positiva en materia económica: Columbus Crew decidió hacer uso de la obligación de compra por Andrés Herrera, lateral derecho que se encontraba a préstamo en la Major League Soccer (MLS). Tras cumplir con los objetivos pactados en el acuerdo, la ficha del futbolista pasará a ser propiedad del conjunto estadounidense y el club de Núñez recibirá alrededor de dos millones de dólares por la transferencia.
El ingreso resulta significativo para el Millonario, no solo por el monto sino también por el contexto en el que se da la operación. Meses atrás, la salida de Herrera se había producido sin grandes expectativas, luego de que el jugador perdiera terreno en la consideración del cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo. En ese momento, la cesión parecía una solución deportiva antes que una oportunidad de negocio.
El defensor correntino había llegado al club en 2022 como una de las apuestas para cubrir el vacío dejado por Gonzalo Montiel tras su venta al Sevilla. Sin embargo, su paso por el equipo fue irregular. Alternó titularidades y suplencias tanto con Gallardo como con Martín Demichelis, sin lograr afianzarse definitivamente. En total, disputó 80 partidos oficiales y conquistó tres títulos, pero nunca terminó de consolidarse como una pieza indiscutida.
La llegada de Fabricio Bustos en 2024 terminó de marcar el cierre de su ciclo en River. Con menos espacio y la necesidad de continuidad, Herrera aceptó el desafío de emigrar al fútbol estadounidense. En Columbus Crew encontró rápidamente regularidad y un rol protagónico que le permitió potenciar su rendimiento individual.
Desde su desembarco en la MLS, el lateral disputó 41 encuentros, con siete goles y cuatro asistencias, cifras poco habituales para un jugador de su posición. Además, fue parte del plantel que se consagró campeón de la Leagues Cup a pocos meses de su llegada, un logro que reforzó su valoración dentro del club y aceleró la decisión de ejecutar la compra.
Para River, la transferencia representa un alivio financiero y una inyección clave de recursos en plena planificación del mercado de pases. Con una política de incorporaciones más austera y un presupuesto previamente definido, esos dos millones de dólares amplían el margen para reforzar el plantel sin comprometer el equilibrio económico. Así, una salida que en su momento pasó casi inadvertida termina convirtiéndose en una operación favorable para las arcas del club.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario