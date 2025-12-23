Volver adonde todo comenzó: River cedió a David Martínez a Defensa y Justicia

david martinez.jpg

Con la llegada de Martín Demichelis, su situación no mejoró. Apenas jugó 295 minutos repartidos en ocho partidos y, a mediados de 2024, salió cedido a Inter Miami en busca de continuidad. En Estados Unidos compartió plantel con Lionel Messi, disputó 21 encuentros y anotó dos goles, pero el club no ejecutó la opción de compra tras su participación en el Mundial de Clubes.

En 2025, Martínez recaló en Olimpia de Paraguay, aunque su paso fue breve. Sumó 945 minutos en 11 partidos y dejó el club antes de tiempo al no encontrar su mejor versión. Ahora, Defensa y Justicia aparece como una nueva oportunidad para recuperar confianza, continuidad y nivel, en un entorno que ya conoce y donde supo rendir. Para River, en tanto, se trata de ordenar un plantel en plena renovación; para Martínez, de empezar otra vez.