Volver adonde todo comenzó: River cedió a David Martínez a Defensa y Justicia
Sin lugar en la consideración de Marcelo Gallardo, el defensor central será cedido nuevamente al Halcón de Varela, club donde ya supo rendir en alto nivel.
En medio de un mercado de pases con múltiples movimientos, River definió una salida que ya estaba prevista internamente. Héctor David Martínez, defensor central de 27 años que acumuló 77 partidos oficiales con la camiseta del Millonario, continuará su carrera en Defensa y Justicia. La decisión se da luego de que Marcelo Gallardo confirmara que no lo tendría en cuenta para la próxima temporada, lo que obligó a buscarle un nuevo destino.
El acuerdo establece una cesión por 12 meses, sin cargo, con una opción de compra cercana al millón de dólares por el 50% del pase. De esta manera, Martínez afrontará su tercera cesión consecutiva, aunque con el valor agregado de regresar a un club donde ya dejó una imagen muy positiva. En Florencio Varela intentará relanzar una carrera que, en los últimos años, perdió regularidad y protagonismo.
El vínculo entre Martínez y Defensa y Justicia tiene antecedentes exitosos. En su primera etapa en el Halcón disputó 44 partidos, marcó dos goles y dio dos asistencias, además de ser parte del plantel campeón. Ese rendimiento fue tan convincente que River decidió repescarlo y reincorporarlo como una apuesta fuerte, al punto de presentarlo formalmente como refuerzo, algo poco habitual para futbolistas que regresan de un préstamo.
Durante el ciclo de Gallardo, el zaguero zurdo llegó a ser una pieza importante. Tras su regreso, se ganó un lugar en el equipo titular que se consagró campeón de la Liga Profesional 2021, la única obtenida en esa etapa del entrenador. En total, con el Muñeco como DT, Martínez sumó 69 encuentros, aunque con el paso del tiempo fue perdiendo terreno y regularidad.
Su buen nivel también lo llevó a tener presencia internacional. Martínez logró ganarse un espacio en la Selección de Paraguay, con la que disputó 11 partidos y convirtió un gol. No obstante, desde 2022 dejó de ser convocado, en sintonía con un período deportivo irregular que marcó el inicio de una etapa de préstamos sucesivos.
Con la llegada de Martín Demichelis, su situación no mejoró. Apenas jugó 295 minutos repartidos en ocho partidos y, a mediados de 2024, salió cedido a Inter Miami en busca de continuidad. En Estados Unidos compartió plantel con Lionel Messi, disputó 21 encuentros y anotó dos goles, pero el club no ejecutó la opción de compra tras su participación en el Mundial de Clubes.
En 2025, Martínez recaló en Olimpia de Paraguay, aunque su paso fue breve. Sumó 945 minutos en 11 partidos y dejó el club antes de tiempo al no encontrar su mejor versión. Ahora, Defensa y Justicia aparece como una nueva oportunidad para recuperar confianza, continuidad y nivel, en un entorno que ya conoce y donde supo rendir. Para River, en tanto, se trata de ordenar un plantel en plena renovación; para Martínez, de empezar otra vez.
