Adrián "Maravilla" Martínez tiró sus botines a la gente de Racing tras su charla con Dios y apareció el dueño

El botín volador y el afortunado hincha

Maravilla botines Maravilla Martínez regaló sus botines (Método Racing)

La noche mágica de "Maravilla" no terminó con el pitazo final. A modo de agradecimiento por el apoyo incondicional, el goleador se acercó a la tribuna, se descalzó y lanzó sus botines hacia la multitud.

El momento, que fue captado por las cámaras de la transmisión oficial y rápidamente viralizado por la cuenta @sudanalytics_, desató la locura en la tribuna. Horas más tarde, el misterio sobre el destino del calzado se resolvió en la red social X (ex Twitter).

El afortunado que logró atrapar el botín izquierdo fue un hincha llamado Bruno Castillo (@BrunoElian12). El joven publicó fotos posando orgulloso con su nuevo tesoro: un botín Nike color verde agua con la pipa fucsia. Fiel a la frase de cabecera del ídolo, acompañó las imágenes con el mensaje: "TODA LA GLORIA ES DE DIOS".

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En medio de las felicitaciones y las consultas de otros usuarios, Bruno reveló un detalle no menor: "Calza 8.5 el tipazo" (equivalente a un talle 40/41 en Argentina). E incluso, ante la propuesta de un usuario que le ofreció "1 luca verde ya" (mil dólares) por el botín, el afortunado hincha no cerró la puerta del todo, bromeando: "Si me la ofrecés la semana que viene bien fin de mes, lo pienso".