Adrián "Rocky" Balboa rompió el silencio: su pedido de disculpas en redes sociales tras escupir al Huevo Acuña

“Quiero pedir disculpas públicas por mi reacción en el partido de ayer”, escribió el futbolista, añadiendo: “También quiero pedir perdón a todos los que se hayan sentido ofendidos y/o agredidos con mi accionar. Esto nunca me había ocurrido como profesional y me comprometo a que no volverá a pasar", prometió.

El delantero reconoció que fue un error dejarse llevar por la tensión del partido y la frustración de la derrota y, según trascendió, tiene la intención de contactarse de manera personal con el campeón del mundo Acuña, de manera expresarle directamente el pedido de disculpas.

Más allá del pedido de disculpas de Balboa, el jugador racinguista podría recibir una sanción, exponiéndose a un castigo de al menos tres partidos, según establece el reglamento de la AFA, que podrían limitarse exclusivamente en encuentros por la Copa Argentina, donde su equipo ya quedó eliminado.

balboa acuna