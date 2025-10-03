Adrián "Rocky" Balboa rompió el silencio: su pedido de disculpas en redes sociales tras escupir al Huevo Acuña
El delantero uruguayo de Racing emitió un comunicado para expresarse por la lamentable escena que protagonizó tras el partido ante River por Copa Argentina.
Adrián “Rocky” Balboa, el jugador de Racing que protagonizó un polémico episodio durante los cuartos de final de la Copa Argentina, donde River eliminó a la “Academia” al ganarle por 1 a 0, rompió el silencio que mantuvo desde la noche del jueves del partido.
Como se sabe, el uruguayo escupió al lateral Marcos "Huevo" Acuña tras el final del partido, lo que desató una pelea entre jugadores de ambos equipos en Rosario. El escupitajo generó un forcejeo entre jugadores y miembros de ambos cuerpos técnicos en el centro del campo.
También la ira del campeón del mundo, quien fuera de sí buscaba increpar a Balboa mientras era contenido por el técnico Marcelo Gallardo. Por suerte, la trifulca no pasó mayores.
El pedido de disculpas de Adrián Balboa
Un día después, Adrián Balboa emitió un comunicado para pedir “disculpas públicas” por la lamentable escena que protagonizó. "Mi comportamiento no refleja mis valores individuales, ni los del grupo que integro, ni los del club al que represento", expresó el delantero, quien había cerrado temporalmente sus redes sociales y decidió reabrirlas para difundir el mensaje.
“Quiero pedir disculpas públicas por mi reacción en el partido de ayer”, escribió el futbolista, añadiendo: “También quiero pedir perdón a todos los que se hayan sentido ofendidos y/o agredidos con mi accionar. Esto nunca me había ocurrido como profesional y me comprometo a que no volverá a pasar", prometió.
El delantero reconoció que fue un error dejarse llevar por la tensión del partido y la frustración de la derrota y, según trascendió, tiene la intención de contactarse de manera personal con el campeón del mundo Acuña, de manera expresarle directamente el pedido de disculpas.
Más allá del pedido de disculpas de Balboa, el jugador racinguista podría recibir una sanción, exponiéndose a un castigo de al menos tres partidos, según establece el reglamento de la AFA, que podrían limitarse exclusivamente en encuentros por la Copa Argentina, donde su equipo ya quedó eliminado.
