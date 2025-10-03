Aldosivi logró su primera victoria en el Torneo Clausura: venció por 2-0 a Unión y se ilusiona

Cómo llegaron Unión y Aldosivi a este duelo

El Tatengue, conducido por Leonardo Madelón, se consolidó en lo más alto gracias a un juego ofensivo que lo convirtió en el equipo más goleador del torneo, con 15 tantos. La dupla conformada por Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia, sumada al aporte de Mauricio Martínez, le permitió marcar diferencias y sostener un invicto que entusiasma a su hinchada. Aunque venían de dos empates consecutivos ante Independiente Rivadavia y Banfield, y ahora cayeron ante el Tiburón, se mantiene la confianza de seguir sumando y conservar la punta.

La situación de Aldosivi es mucho más compleja. Tras un arranque desastroso, venía de convertir apenas un gol en el campeonato y sin conocer la victoria, algo que cambió esta noche. El cambio de entrenador, con la llegada de Guillermo Farré en reemplazo de Mariano Charlier, no había surtido efecto hasta el momento. En este contexto, la paciencia de los hinchas se agotó y las protestas se hicieron sentir, incluso con un banderazo en el club y reclamos directos a la dirigencia y al flamante DT.

Unión vs. Aldosivi: formaciones

Unión: Matías Tagliamonte; Mateo Del Blanco, Valentín Fascendini, Maizon Rodríguez, Lautaro Vargas; Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Julián Palacios; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona y Franco Fragapane. DT: Leonardo Madelón.

Aldosivi: Jorge Carranza; Fernando Román, Yonathan Cabral, Santiago Moya, Giuliano Cerato; Tiago Serrago, Roberto Bochi, Federico Gino; Agustín Palavecino, Justo Giani y Facundo De La Vega. DT: Guillermo Farré.

Unión vs. Aldosivi: otros datos

Hora: 21.15.

21.15. Estadio: 15 de Abril.

15 de Abril. Árbitro: Andrés Merlos.

Andrés Merlos. VAR: Nicolás Lamolina.

Nicolás Lamolina. TV: TNT Sports Premium.