AFA anunció cuándo salen a la venta las entradas para la despedida de Lionel Messi de la Selección Nacional

El día de la venta, el procedimiento contempla una fila virtual, por lo que será importante ingresar con anticipación al horario anunciado.

Precios de las entradas para los dos partidos en el Monumental

Para los amistosos ante Burkina Faso y Benín en River Plate, los valores son:

Popular: $90.000

$90.000 Menor a Popular (3 a 10 años): $29.000

$29.000 Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000

$180.000 Platea Media Sívori y Centenario: $320.000

$320.000 Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000

$320.000 Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000

$450.000 Platea Media San Martín y Belgrano:$480.000

Precios de las entradas para el partido en Córdoba

Para el amistoso ante Bolivia en el Kempes, la AFA fijó los siguientes valores:

Popular: $90.000

$90.000 Menor a Popular (3 a 10 años): $25.000

$25.000 Platea Gasparini: $140.000

$140.000 Platea Ardiles: $170.000

Todos los campeones del mundo en Qatar 2022 están invitados al partido de despedida de Messi



El presidente de la AFA, Claudio Tapia, anunció que todos los campeones del mundo en Qatar 2022 están invitados al “último tango” del ‘10′. “Queremos invitar a todos los campeones del mundo que participaron del Mundial de Qatar para que, con sus familias, lo acompañen en un partido inolvidable, el último tango del mejor jugador del mundo”. En este último partido ante Benín, el cuerpo técnico también tendrá a disposición a Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul, quienes no participarán de los duelos previos.