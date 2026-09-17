Modifican la fecha de los Martín Fierro por Lionel Messi: cuándo será la ceremonia
Debido a la despedida de la Pulga, la gala que reconocerá a las principales figuras y producciones de la radio tendrá lugar el miércoles 21 de octubre.
Los Martín Fierro de Radio 2026 tendrán que esperar unos días más. La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) decidió modificar la fecha de la ceremonia, que originalmente estaba prevista para el 6 de octubre. El motivo de la reprogramación está relacionado con el último partido de Lionel Messi con la Selección argentina, un acontecimiento deportivo que promete concentrar gran parte de la atención del público.
La nueva cita será el miércoles 21 de octubre en el Goldencenter de Parque Norte, en Buenos Aires, donde se reconocerá a las figuras y producciones más destacadas de la radio correspondientes a la temporada 2025-2026.
Ante la coincidencia de ambos eventos, los organizadores resolvieron trasladar la premiación quince días para evitar que la ceremonia se superpusiera con el encuentro del seleccionado nacional.
El presidente de APTRA, Luis Ventura, confirmó el cambio de fecha ante distintos medios de comunicación y explicó que la decisión respondió justamente a la intención de no hacer coincidir la gala con el evento futbolístico.
Quién conducirá los Martín Fierro de Radio 2026
La modificación en el calendario también generó cambios en la conducción de la ceremonia. Por el momento, Luis Novaresio es el único conductor confirmado para estar al frente de la entrega. El periodista asumirá ese rol por segundo año consecutivo, después de haber encabezado la edición anterior junto a Pamela David.
En su caso, la nueva fecha no afectó su participación.
Distinta es la situación de Julieta Prandi, quien inicialmente había sido anunciada como su compañera para conducir la gala. Con el traslado al 21 de octubre, la actriz no podrá participar debido a que para esa fecha estará de luna de miel con su esposo, Emanuel Ortega.
Por ese motivo, todavía resta definir quién ocupará el lugar de Prandi y acompañará a Novaresio durante la ceremonia.
Mientras se evalúan nombres para completar la dupla principal, ya están confirmados Paula Varela y Guido Záffora, quienes estarán al frente de la alfombra roja.
Los periodistas serán los encargados de recibir a las celebridades, mostrar sus looks y acompañar la previa antes del comienzo de los Martín Fierro de Radio 2026.
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