Modifican la fecha de los Martín Fierro por Lionel Messi: cuándo será la ceremonia

En su caso, la nueva fecha no afectó su participación.

Distinta es la situación de Julieta Prandi, quien inicialmente había sido anunciada como su compañera para conducir la gala. Con el traslado al 21 de octubre, la actriz no podrá participar debido a que para esa fecha estará de luna de miel con su esposo, Emanuel Ortega.

Por ese motivo, todavía resta definir quién ocupará el lugar de Prandi y acompañará a Novaresio durante la ceremonia.

Mientras se evalúan nombres para completar la dupla principal, ya están confirmados Paula Varela y Guido Záffora, quienes estarán al frente de la alfombra roja.

Los periodistas serán los encargados de recibir a las celebridades, mostrar sus looks y acompañar la previa antes del comienzo de los Martín Fierro de Radio 2026.