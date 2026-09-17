El video de Lionel Messi para apoyar a los atletas argentinos en los Juegos Suramericanos: "Mucha suerte"
Desde Miami y apenas horas después de alcanzar un histórico hito goleador en Inter Miami, el astro rosarino envió un mensaje cargado de aliento.
El deporte argentino vivió una jornada de pura motivación en pleno desarrollo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En medio de las competencias que se disputan en el país, la delegación albiceleste recibió un aliento muy especial que llegó directamente desde Estados Unidos: Lionel Messi se tomó un tiempo para enviar un cálido video de apoyo dirigido a cada uno de los representantes nacionales.
"Quería mandarles un saludo grande a todos los participantes de los Juegos Suramericanos. Sé que muchos ya compitieron, felicitarlos a todos los que lo hicieron, los que ganaron medallas, desearles mucha suerte a todos los que todavía no lo hicieron y lo están por hacer ahora. Les deseo todo lo mejor, les mando un abrazo grande y que estén bien", expresó la Pulga, con la humildad y calidez que lo caracterizan.
El video de Lionel Messi para apoyar a los atletas argentinos en los Juegos Suramericanos
La palabra del capitán de la Selección Argentina adquiere un valor único para los deportistas que representan al país en la provincia de Santa Fe. Más allá de su estatus como el mejor futbolista del planeta, Messi conoce en carne propia la exigencia y el orgullo de la experiencia olímpica: conquistó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, un logro que lo conecta directamente con el sueño que persigue cada atleta de la delegación en la cita continental.
La decisión que tomó el rosarino al difundir este mensaje se dio justo después de haber concretado otra gesta en su carrera profesional. Apenas un día antes, Leo firmó su gol número 100 vistiendo la camiseta de Inter Miami durante la victoria por 2-0 frente a Cruz Azul, donde además se coronó campeón de la Campeones Cup.
Pese a sus compromisos internacionales y a la distancia, el astro volvió a dejar en claro su cercanía constante con los colores patrios y con los deportistas argentinos que buscan llevar la bandera nacional a lo más alto del podio.
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