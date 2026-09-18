Lamine Yamal cuestionó los criterios del Balón de Oro: qué dijo sobre el premio
El delantero del Barcelona, uno de los candidatos a quedarse con el galardón, volvió a defender su candidatura y marcó diferencias con quienes priorizan los títulos colectivos o las estadísticas goleadoras.
Lamine Yamal volvió a poner el Balón de Oro 2026 en el centro de la escena. El atacante del Barcelona, nominado entre los candidatos al prestigioso premio individual, explicó qué entiende que debería valorar el jurado al momento de elegir al ganador y cuestionó que los títulos colectivos sean utilizados como argumento principal.
En una entrevista con Movistar Plus, el futbolista español sostuvo que el reconocimiento debería estar dirigido al jugador que, a su criterio, haya demostrado ser el mejor durante la temporada. Su planteo apunta directamente a una de las discusiones habituales alrededor del premio: cuánto peso deben tener los trofeos conquistados por un equipo frente al rendimiento individual.
"Debería otorgarse al mejor del mundo, no al que ganó la Liga de Campeones o marcó 80 goles", afirmó Yamal. El delantero profundizó su argumento y explicó que, cuando un jugador gana la Champions League, ese logro ya tiene una recompensa colectiva para el club. Lo mismo ocurre, según su razonamiento, con los futbolistas que terminan como máximos goleadores.
La explicación de Yamal sobre qué debería premiar el Balón de Oro
El jugador del Barcelona insistió en que el Balón de Oro debería distinguir determinadas características individuales y no limitarse a contabilizar títulos o goles. "Cuando ganas la Liga de Campeones tu equipo ya recibe el trofeo. Cuando marcas muchos goles está el trofeo al máximo goleador", sostuvo.
Para Yamal, el criterio central debería estar relacionado con la capacidad de un futbolista para generar una diferencia respecto de sus compañeros y rivales. En ese sentido, puso el foco en aquello que puede apreciarse durante los partidos. "El mejor jugador del mundo es aquel al que ves jugar y te da disfrute porque es diferente a los demás", explicó.
"¿A quién se lo daría yo? Al mejor jugador del mundo. ¿A quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga... Yo creo, sinceramente, que los mejores del mundo somos dos y este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Para mí, somos Mbappé y yo los dos mejores del mundo. Para mí está claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe", afirmó.
De esta manera, Yamal ubicó a Kylian Mbappé junto a él como los dos futbolistas que considera más destacados del mundo y defendió su candidatura al premio.
¿Cuándo se entregará el Balón de Oro 2026?
La próxima ceremonia del Balón de Oro está prevista para el lunes 26 de octubre de 2026, en Londres, Inglaterra. Allí se conocerá oficialmente quién recibirá el máximo reconocimiento individual del fútbol.
La elección estará a cargo de periodistas de distintos países, dentro del sistema de votación establecido para el premio. Mientras tanto, las declaraciones de Yamal vuelven a alimentar la discusión sobre qué debe pesar más al momento de definir al ganador: los títulos colectivos, los números individuales o la influencia futbolística de cada candidato.
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