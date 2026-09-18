Lamine Yamal cuestionó los criterios del Balón de Oro: qué dijo sobre el premio

"Lamine":

Por los comentarios de Lamine Yamal sobre el Balón de Oro pic.twitter.com/7F6VJoqByx — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 18, 2026

"¿A quién se lo daría yo? Al mejor jugador del mundo. ¿A quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga... Yo creo, sinceramente, que los mejores del mundo somos dos y este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Para mí, somos Mbappé y yo los dos mejores del mundo. Para mí está claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe", afirmó.

De esta manera, Yamal ubicó a Kylian Mbappé junto a él como los dos futbolistas que considera más destacados del mundo y defendió su candidatura al premio.

¿Cuándo se entregará el Balón de Oro 2026?

La próxima ceremonia del Balón de Oro está prevista para el lunes 26 de octubre de 2026, en Londres, Inglaterra. Allí se conocerá oficialmente quién recibirá el máximo reconocimiento individual del fútbol.

La elección estará a cargo de periodistas de distintos países, dentro del sistema de votación establecido para el premio. Mientras tanto, las declaraciones de Yamal vuelven a alimentar la discusión sobre qué debe pesar más al momento de definir al ganador: los títulos colectivos, los números individuales o la influencia futbolística de cada candidato.