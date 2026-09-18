Harry Kane reveló qué le dijo Lionel Messi tras la semifinal del Mundial 2026: qué hablaron

Según explicó, su intención también estuvo relacionada con la forma en la que debía afrontar una derrota de semejante magnitud. "Siempre ha puesto al equipo por delante de él", sostuvo Kane, antes de remarcar que esa característica fue, desde su perspectiva, una de las claves del éxito conseguido por Argentina.

Luego reconstruyó el momento del abrazo: "De aquel día, recuerdo que lo abracé y le deseé buena suerte para la final. No fue nuestro Mundial al final, pero de eso se trata un Mundial: los mejores jugadores enfrentándose en el escenario más grande y, por supuesto, siempre va a haber un perdedor".

Kane también explicó cómo intentó comportarse inmediatamente después de la eliminación: "Aquel día, tras perder, intenté mantener la cabeza alta y mostrar respeto por el otro equipo. Creo que eso fue algo importante, y especialmente hacia Leo por lo increíble que ha sido durante tantos años en el fútbol".

La Bota de Oro y su comparación con Messi y Cristiano

Durante la misma entrevista, Kane también habló sobre sus objetivos individuales. El delantero inglés reconoció que volver a conquistar la Bota de Oro aparece entre sus metas, aunque aclaró que su prioridad sigue siendo contribuir al rendimiento de su equipo. En ese contexto, se refirió a Messi y Cristiano Ronaldo como dos futbolistas que marcaron una época.

"Messi y Ronaldo dominaron el fútbol durante toda una generación", afirmó Kane, quien además señaló que ambos "son dos de los mejores de la historia".

Sobre la posibilidad de compartir una conversación histórica junto a ellos, explicó: "Formar parte de esa conversación, ya es algo especial. Es un objetivo. Como delantero, se espera de mí que marque goles. La Bota de Oro no es mi único objetivo, pero, por supuesto, sé que, si la gano, también estaré ayudando al equipo".

El inglés agregó: "Así que todo eso simplemente me motiva. Cada vez que gano una, quiero otra, y después otra, y esta vez no será diferente. Espero estar ahí otra vez esta temporada, marcando tantos goles como pueda en la Bundesliga, y veremos si puedo conseguir otra".