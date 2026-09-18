Harry Kane reveló qué le dijo Lionel Messi tras la semifinal del Mundial 2026: qué hablaron
El delantero inglés recordó el encuentro con la Pulga después de la derrota ante Argentina y explicó por qué decidió acercarse a saludarlo pese a la eliminación.
El recuerdo de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra quedó asociado a uno de los momentos de mayor reconocimiento entre dos figuras del fútbol mundial. Después del triunfo argentino por 2-1, Harry Kane y Lionel Messi protagonizaron un abrazo que rápidamente recorrió el mundo y que ahora fue explicado por el delantero inglés.
El atacante del Bayern Munich habló sobre aquel episodio y contó qué significó para él encontrarse con Messi después de una eliminación especialmente dolorosa. Lejos de quedarse únicamente con la derrota, Kane puso el foco en el respeto que siente por el futbolista argentino y en la admiración que mantiene por su trayectoria.
Kane reconoció que la eliminación frente a Argentina fue un golpe importante para Inglaterra, pero explicó que eso no modificó su intención de acercarse al capitán argentino. "Obviamente, para mí fue duro aquel día. Un momento difícil al quedar eliminados de esa manera. Pero tengo muchísimo respeto por Messi", expresó el goleador inglés durante una entrevista con Marca.
La explicación de Harry Kane sobre su saludo
El delantero también explicó que conoce la trayectoria de Messi desde hace muchos años y destacó tanto sus condiciones dentro de la cancha como las referencias que recibió sobre su personalidad. "Lo vi crecer como futbolista. Creo que es simplemente un jugador increíble y también una persona increíble, por lo que me cuentan las personas que lo conocen. Lo he tratado sólo un par de veces, pero me parece una persona muy humilde", añadió.
Para Kane, uno de los aspectos que más distingue al argentino es su manera de priorizar el funcionamiento colectivo por encima de cualquier reconocimiento individual. El atacante inglés recordó con precisión aquel momento posterior al partido y contó que decidió acercarse a Messi para felicitarlo y desearle suerte de cara al partido decisivo.
Según explicó, su intención también estuvo relacionada con la forma en la que debía afrontar una derrota de semejante magnitud. "Siempre ha puesto al equipo por delante de él", sostuvo Kane, antes de remarcar que esa característica fue, desde su perspectiva, una de las claves del éxito conseguido por Argentina.
Luego reconstruyó el momento del abrazo: "De aquel día, recuerdo que lo abracé y le deseé buena suerte para la final. No fue nuestro Mundial al final, pero de eso se trata un Mundial: los mejores jugadores enfrentándose en el escenario más grande y, por supuesto, siempre va a haber un perdedor".
Kane también explicó cómo intentó comportarse inmediatamente después de la eliminación: "Aquel día, tras perder, intenté mantener la cabeza alta y mostrar respeto por el otro equipo. Creo que eso fue algo importante, y especialmente hacia Leo por lo increíble que ha sido durante tantos años en el fútbol".
La Bota de Oro y su comparación con Messi y Cristiano
Durante la misma entrevista, Kane también habló sobre sus objetivos individuales. El delantero inglés reconoció que volver a conquistar la Bota de Oro aparece entre sus metas, aunque aclaró que su prioridad sigue siendo contribuir al rendimiento de su equipo. En ese contexto, se refirió a Messi y Cristiano Ronaldo como dos futbolistas que marcaron una época.
"Messi y Ronaldo dominaron el fútbol durante toda una generación", afirmó Kane, quien además señaló que ambos "son dos de los mejores de la historia".
Sobre la posibilidad de compartir una conversación histórica junto a ellos, explicó: "Formar parte de esa conversación, ya es algo especial. Es un objetivo. Como delantero, se espera de mí que marque goles. La Bota de Oro no es mi único objetivo, pero, por supuesto, sé que, si la gano, también estaré ayudando al equipo".
El inglés agregó: "Así que todo eso simplemente me motiva. Cada vez que gano una, quiero otra, y después otra, y esta vez no será diferente. Espero estar ahí otra vez esta temporada, marcando tantos goles como pueda en la Bundesliga, y veremos si puedo conseguir otra".
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