Torneo Clausura 2025: se confirmaron los días y horarios de la fecha 7
El campeonato local ya entra en una instancia clave para comenzar a definir los clasificados a los playoffs y a las copas internacionales del año que viene.
La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer en las últimas horas la programación de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025, que se disputará entre el viernes 29 de agosto y el lunes 1° de septiembre. Sin lugar a dudas que se trata de una nueva fecha que genera muchas expectativas en un campeonato que se encuentra más parejo que nunca y que viene dejando muchas sorpresas en el camino.
Hay que tener en cuenta que será una jornada especial ya que será la última antes del parón por la fecha FIFA de septiembre, en la que la Selección Argentina cerrará su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, certamen al que ya está clasificada y en el que aseguró el primer puesto. La actividad local volverá recién a mediados de septiembre con la octava fecha.
Viernes 29/8
- Banfield – Tigre | 19:00
- Newell´s – Barracas Central | 19:00
- Instituto de Córdoba – Independiente | 21:15
Sábado 30/8
- San Lorenzo – Huracán | 14:30
- Central Córdoba de Santiago del Estero – Estudiantes de La Plata| 17:00
- Independiente Rivadavia de Mendoza – Argentinos Juniors | 17:00
- Sarmiento de Junín – Rosario Central | 19:15
- Vélez – Lanús | 21:30
Domingo 31/8
- Aldosivi – Boca | 14:30
- Talleres de Córdoba – Deportivo Riestra | 16:45
- Defensa y Justicia – Belgrano de Córdoba | 16:45
- River – San Martín de San Juan | 19:15
- Racing – Unión de Santa Fe| 21:15
Lunes 1/9
- Gimnasia y Esgrima La Plata– Atlético Tucumán | 17:00
- Platense – Godoy Cruz de Mendoza | 19:15
