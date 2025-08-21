Torneo Clausura 2025: se confirmaron los días y horarios de la fecha 7

Hay que tener en cuenta que será una jornada especial ya que será la última antes del parón por la fecha FIFA de septiembre, en la que la Selección Argentina cerrará su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, certamen al que ya está clasificada y en el que aseguró el primer puesto. La actividad local volverá recién a mediados de septiembre con la octava fecha.