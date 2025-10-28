AFA tendrá una universidad propia: de qué se trata el proyecto

Y agregó: “Desarrollaremos la universidad en cuatro pilares fundamentales: calidad académica. El segundo pilar tiene que ver con la internalización. El otro pilar tiene que ver con nuestros clubes, trataremos de estar conectado con el mundo de los clubes. El cuarto pilar tiene que ver con la responsabilidad social”.

Barbieri aclaró que, además de los estudios terciarios, la universidad lanzará, como primera medida, un programa de responsabilidad social que tendrá que ver con la terminación de la escuela secundaria.

"Estamos convencidos de que será un programa disrruptivo, innovador. Los invitamos el próximo martes 4 de noviembre a que puedan escuchar nuestro plan de acción de desarrollo para lo que vamos a realizar para potenciar esta Universidad. También presentaremos nuestra primera oferta académica, con cursos, maestrías, programas", concluyó.