Leones FC, el club de la familia Messi, fue afiliado a la AFA y jugará en la Primera C

Una noticia resonante sacudió al fútbol del Ascenso en las últimas horas. La AFA confirmó en su Boletín Oficial N°6752 que Leones FC, el club creado por la familia Messi, fue incorporado al sistema oficial de competencias y jugará la próxima temporada en la Primera C. La institución fue fundada en 2015 y tiene su predio deportivo en la comuna de Alvear, ubicada a 14 kilómetros al sur de Rosario.