Polémica el Reducido: AFA le dio por ganado a Deportivo Madryn el partido con Gimnasia y Esgrima de Jujuy
El Tribunal de Disciplina se pronunció a favor del "Aurinegro" tras la suspensión del partido de ida del Reducido de la Primera Nacional, debido a las amenazas que sufrió la terna arbitral.
El Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió darle por ganado el partido de ida del Reducido de la Primera Nacional a Deportivo Madryn, tras la suspensión del encuentro ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy por amenazas al cuerpo arbitral encabezado por Lucas Comesaña.
Luego de varios días de análisis y presentación de informes, el órgano disciplinario falló a favor del conjunto chubutense y estableció el resultado final por 3-0. De esta manera, el partido no se reanudará y la serie se definirá el domingo 2 de noviembre a las 16 en el estadio Abel Sastre. En ese encuentro, el Lobo jujeño deberá revertir la desventaja para mantener sus aspiraciones de ascenso a la Liga Profesional.
La decisión se conoció luego del informe del árbitro Lucas Comesaña, quien denunció haber recibido amenazas de muerte durante el entretiempo del partido disputado el 19 de octubre.
En su descargo, Gimnasia de Jujuy había solicitado que el encuentro se reanudara en el estadio "23 de Agosto", a puertas cerradas y haciéndose cargo de los costos de traslado y estadía del equipo rival. Sin embargo, el Tribunal desestimó ese pedido y ratificó la sanción en favor de Deportivo Madryn.
Los hechos que derivaron en la sanción de la AFA a Gimnasia y Esgrima de Jujuy
El partido, disputado el domingo 19 de octubre, había transcurrido con normalidad durante el primer tiempo, en el que Gimnasia ganaba 1 a 0. Sin embargo, en el entretiempo el árbitro Lucas Comesaña decidió suspender el encuentro al considerar que no existían garantías de seguridad suficientes para continuar.
"Suspendí el partido por cosas que no deben pasar. No quiero reaccionar. Es la primera vez que me sucede algo así. La amenaza fue hacia los cuatro (árbitros): primero hacia el cuarto, después a todos, y puntualmente al cuarto y a mí", explicó el juez en diálogo con TyC Sports.
