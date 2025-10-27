Polémica el Reducido: AFA le dio por ganado a Deportivo Madryn el partido con Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Luego de varios días de análisis y presentación de informes, el órgano disciplinario falló a favor del conjunto chubutense y estableció el resultado final por 3-0. De esta manera, el partido no se reanudará y la serie se definirá el domingo 2 de noviembre a las 16 en el estadio Abel Sastre. En ese encuentro, el Lobo jujeño deberá revertir la desventaja para mantener sus aspiraciones de ascenso a la Liga Profesional.