Chiqui Tapia votó en Caballito: "Siempre con convicción y pensando en el pueblo"
El presidente de la AFA emitió su voto en un club del barrio porteño, posó para fotos con hinchas y compartió un mensaje en redes sociales sobre el compromiso cívico.
Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), cumplió este domingo con su deber ciudadano en el marco de las elecciones legislativas nacionales.
Pasadas las 13:30, el dirigente se acercó a votar a un club del barrio de Caballito, donde fue recibido con muestras de afecto por parte de los vecinos y simpatizantes.
Vestido con un pantalón jogging y una remera de la Selección argentina, Tapia llegó al establecimiento acompañado por un segundo vehículo y dedicó unos 15 minutos a completar el proceso electoral. Durante su estadía, varios hinchas lo reconocieron y uno de ellos le pidió una foto junto a su familia. Tapia accedió con amabilidad y se despidió con un cordial “Buen provecho” hacia quienes compartían mesa en el lugar, generando un clima de cercanía y simpatía.
Chiqui Tapia votó en Caballito y publicó en Instagram: "Siempre con convicción y pensando en el pueblo"
Al finalizar, el titular de la AFA publicó en su cuenta de Instagram un mensaje que reflejó su compromiso con el acto democrático: “Cumpliendo con el deber. Siempre con convicción y pensando en el pueblo argentino”, acompañado de dos imágenes en las que se lo ve introduciendo la Boleta Única de Papel (BUP) en la urna instalada en una cancha de básquet del club.
El gesto del dirigente se sumó a las postales de una jornada electoral marcada por la alta participación ciudadana y la implementación de la Boleta Única. Con un estilo sencillo y cercano, Tapia reafirmó la importancia de ejercer el derecho al voto y transmitió un mensaje de responsabilidad cívica que resonó tanto entre los presentes como entre sus seguidores en redes sociales que se tomaron un rato para dejarle un mensaje.
