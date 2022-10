El editorial de Luli Trujillo por la represión en Gimnasia-Boca

“¿Dónde está el Aprevide…? Que sacó los hinchas visitantes diciendo que ahora el fútbol se solucionaba… La misma Aprevide que estuvo dirigida por un tipo acusado de abuso sexual”, sostuvo en alusión al extitular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte, Juan Manuel Lugones.

Se trata de “la misma policía que a los que vamos a la cancha nos revisa la cartera y nos saca una crema de manos, una manteca de cacao, un alcohol en gel y te lo tira, porque es un elemento contundente y peligroso. Pero entran a la cancha barrabravas con cuchillos, con facas, con armas de fuego, y no pasa nada”.

“Es siempre lo mismo, y los que terminan pagando son estas personas, ese hombre de 57 años, Lolo Regueiro, un fanático de Gimnasia, un exempleado municipal cuya hija es policía, cuyo hijo trabaja en las fuerzas de seguridad, que había ido a ver al Lobo con sus nietos y con su familia”.

Y prosiguió: “Que termina muriendo producto de la inoperancia que reina en gran parte del fútbol argentino”.

“Estos es represión, claro que es represión”, afirmó la periodista, señalando que “acá tiene que responder el ministro de Seguridad, por supuesto. Pero también tiene que hacerse responsable la AFA, también la Aprevide, y también el club que no midió que esto se iba a desbordar”, porque “si esto ocurría en un lugar cerrado, hoy hablábamos de un segundo Cromañón”.

“No pasó porque al ser al aire libre, los gases se expandieron y la gente no se amontonó y se cayó una encima de la otra, sino lo que hizo fue romper un alambrado y entrar a la cancha. No hablamos de un Cromañón porque no era en un lugar a puertas cerradas, sino hablaríamos directamente de cientos de muertos”, continuó Luli.

“Estas imágenes que estamos viendo no sorprenden. A algunos que no van a la cancha pueden sorprenderle, eso lo entiendo. Pero a los que vamos a la cancha no nos sorprende” porque “la policía te caga a palos, y a los barrabravas no se lo hacen… Porque hay arreglos, desde la AFA, desde los clubes y desde la policía de cada distrito”.