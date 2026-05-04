Definieron cuál será el estadio que albergará la gran final del Torneo Apertura 2026
La AFA confirmó que el partido decisivo por el título se disputará en Córdoba, apostando por un estadio de gran capacidad y mejor accesibilidad para los hinchas.
La definición del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) ya tiene lugar confirmado. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió que la final del campeonato se jugará en el Estadio Mario Alberto Kempes, en la ciudad de Córdoba, el próximo domingo 24 de mayo. De esta manera, el certamen entra en su etapa más apasionante con un escenario definido para coronar al nuevo campeón.
La determinación se conoció pocas horas después de que quedaran establecidas las llaves de los octavos de final, lo que marca el inicio de la fase eliminatoria. En esta oportunidad, la AFA optó por cambiar la sede habitual de las últimas definiciones, ya que el Estadio Madre de Ciudades no será utilizado para este partido decisivo.
El estadio cordobés vuelve así a tener un rol protagónico en el calendario del fútbol argentino. La última vez que albergó una final fue en marzo de 2024, cuando River se impuso 2-1 ante Estudiantes de La Plata en el marco de la Supercopa Argentina, en un encuentro que dejó un antecedente reciente de su capacidad organizativa para este tipo de eventos.
Los motivos de la elección del Kempes para la final del Torneo Apertura 2026
Uno de los factores clave en la elección del Kempes fue su capacidad, cercana a los 57 mil espectadores, lo que permite recibir a una gran cantidad de público en comparación con otros estadios del país. A esto se suma la infraestructura de la ciudad de Córdoba, que ofrece mejores condiciones de conectividad tanto aérea como terrestre, facilitando el traslado de hinchas desde distintos puntos del país.
En paralelo, la organización del torneo continúa avanzando con la planificación de los cruces de octavos de final. Si bien aún no se oficializaron los horarios, los dirigentes ya trabajan sobre un cronograma preliminar que definirá el camino hacia la final. Cada partido será clave en una instancia donde el margen de error desaparece y cada equipo buscará llegar al duelo decisivo.
Con sede confirmada y calendario en marcha, el Torneo Apertura comienza a encarar su tramo final. El Kempes se prepara para recibir una nueva final, en un escenario que promete estar a la altura de un partido que definirá al mejor equipo del campeonato.
Así serían los cruces de los octavos de final del Torneo Apertura 2026
Parte alta del cuadro
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Estudiantes (1º A) vs. Racing (8º B) - Domingo
Rosario Central (4º B) vs. Independiente (5º A) - Domingo
River (2º B) vs. San Lorenzo* (7º A) - Domingo
Vélez (3º A) vs. Gimnasia (6º B) - Domingo
Parte baja del cuadro
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Independiente Rivadavia (1º B) vs. Unión (8º A) - Sábado
Talleres (4º A) vs. Belgrano (5º B) - Sábado
Boca (2º A) vs. Huracán (7º B) - Sábado
Argentinos Juniors (3º B) vs. Lanús (6º A) - Sábado
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