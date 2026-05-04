Así se jugarán los octavos de final: AFA definió los cruces del Torneo Apertura 2026

El último clasificado: Unión de Santa Fe ocupa el octavo lugar con 21 puntos, pero Defensa y Justicia puede alcanzarlo si vence a Gimnasia de Mendoza. Para lograrlo, el Halcón necesita ganar por una diferencia de dos goles o más y superar a San Lorenzo, que por el momento mantiene una mejor diferencia de gol más allá de haber perdido su último partido ante Independiente.