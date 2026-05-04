Así se jugarán los octavos de final: AFA definió los cruces del Torneo Apertura 2026
Los 16 clasificados ya están casi todos confirmados y los cruces toman forma. Solo queda saber quién ocupará el último lugar de la Zona A entre Unión y Defensa y Justicia.
20Con quince de los dieciséis clasificados confirmados, la Asociación del Fútbol Argentino elaboró el primer esquema para los playoffs del Torneo Apertura 2026. A la espera de la resolución del último cupo de la Zona A y de las reuniones con el ministerio de Seguridad, el cronograma tentativo presenta los siguientes cruces.
Así serían los cruces de los octavos de final del Torneo Apertura 2026
Parte alta del cuadro
-
Estudiantes (1º A) vs. Racing (8º B) - Domingo
Rosario Central (4º B) vs. Independiente (5º A) - Domingo
River (2º B) vs. San Lorenzo* (7º A) - Domingo
Vélez (3º A) vs. Gimnasia (6º B) - Domingo
Parte baja del cuadro
-
Independiente Rivadavia (1º B) vs. Unión (8º A) - Sábado
Talleres (4º A) vs. Belgrano (5º B) - Sábado
Boca (2º A) vs. Huracán (7º B) - Sábado
Argentinos Juniors (3º B) vs. Lanús (6º A) - Sábado
Definiciones pendientes por parte de la AFA para el Torneo Apertura 2026
El único casillero que resta definirse en la fase regular se resolverá este lunes y se hará oficial para terminar de definir todo:
-
El último clasificado: Unión de Santa Fe ocupa el octavo lugar con 21 puntos, pero Defensa y Justicia puede alcanzarlo si vence a Gimnasia de Mendoza. Para lograrlo, el Halcón necesita ganar por una diferencia de dos goles o más y superar a San Lorenzo, que por el momento mantiene una mejor diferencia de gol más allá de haber perdido su último partido ante Independiente.
El segundo puesto de la Zona A: Boca se mantiene en la segunda posición. Vélez aún cuenta con chances matemáticas, aunque para superar al Xeneize debería golear a Newell's por una diferencia de siete tantos, un escenario sumamente complejo más allá de la amplia ventaja que tienen los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Dejá tu comentario