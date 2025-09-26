Agenda definida: la Liga Profesional confirmó el cronograma de las fechas 11 y 12 del Torneo Clausura

Por su parte, el Millonario tendrá un duelo de alto voltaje en la fecha 11. El conjunto de Marcelo Gallardo visitará a Rosario Central en el Gigante de Arroyito el domingo 5 de octubre a las 21.15, un clásico moderno del fútbol argentino que suele ofrecer intensidad y goles. Una semana más tarde, por la fecha 12, volverá al Monumental para enfrentar a Sarmiento de Junín el domingo 12 a las 19.15, en un choque clave por la Zona B.