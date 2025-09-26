Agenda definida: la Liga Profesional confirmó el cronograma de las fechas 11 y 12 del Torneo Clausura
El organismo que regula el certamen dio a conocer los horarios y estadios para las próximas dos jornadas, que incluyen duelos claves.
La Liga Profesional de Fútbol (LPF) oficializó la programación de las fechas 11 y 12 del Torneo Clausura 2025, y los equipos ya saben qué desafíos deberán afrontar en las próximas semanas. El anuncio incluye encuentros destacados que pueden marcar la pelea en ambas zonas, con Boca y River como protagonistas principales y el clásico de Córdoba como otro plato fuerte.
En la fecha 11, el Xeneize recibirá a Newell’s Old Boys en la Bombonera el domingo 5 de octubre a las 19. Allí buscará hacerse fuerte en casa para consolidarse en la Zona A, en un choque que promete emociones. Luego, por la jornada 12, el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo saldrá de su estadio para medirse ante Barracas Central el sábado 11 de octubre desde las 14:30, en un partido que puede resultar decisivo para la clasificación.
Por su parte, el Millonario tendrá un duelo de alto voltaje en la fecha 11. El conjunto de Marcelo Gallardo visitará a Rosario Central en el Gigante de Arroyito el domingo 5 de octubre a las 21.15, un clásico moderno del fútbol argentino que suele ofrecer intensidad y goles. Una semana más tarde, por la fecha 12, volverá al Monumental para enfrentar a Sarmiento de Junín el domingo 12 a las 19.15, en un choque clave por la Zona B.
La programación también incluye el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano, fijado para el domingo 5 de octubre a las 16.45 en el estadio Mario Alberto Kempes. Este partido no solo es uno de los más pasionales del fútbol argentino, sino que además puede tener gran impacto en las posiciones de la tabla.
La programación de las fechas 11 y 12 del Torneo Clausura 2025
Fecha 11
Viernes 3 de octubre
- 19.00 Tigre – Defensa y Justicia (Zona A)
- 21.15 Unión – Aldosivi (Zona A)
- 21.15 Argentinos – Central Córdoba (Zona A)
Sábado 4 de octubre
- 14.30 Sarmiento – Gimnasia (Zona B)
- 16.45 San Martín (SJ) – Instituto (Zona B)
- 19.00 Atlético Tucumán – Platense (Zona B)
- 19.00 Huracán – Banfield (Zona A)
- 21.15 Lanús – San Lorenzo (Zona B)
Domingo 5 de octubre
- 14.30 Godoy Cruz – Independiente (Zona B)
- 16.30 Estudiantes – Barracas Central (Zona A)
- 16.45 Talleres – Belgrano (Interzonal)
- 19.00 Boca – Newell’s (Zona A)
- 21.15 Rosario Central – River (Zona B)
Lunes 6 de octubre
- 19.00 Deportivo Riestra – Vélez (Zona B)
- 21.00 Racing – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)
Fecha 12
Viernes 10 de octubre
- 14.30 San Lorenzo – San Martín (SJ) (Zona B)
- 16.15 Defensa y Justicia – Argentinos (Zona A)
- 16.45 Central Córdoba – Unión (Zona A)
- 18.30 Newell’s – Tigre (Zona A)
Sábado 11 de octubre
- 14.30 Barracas Central – Boca (Zona A)
- 16.45 Gimnasia – Talleres (Zona B)
- 19.00 Banfield – Racing (Zona A)
- 21.15 Belgrano – Estudiantes (Zona A)
- 21.15 Vélez – Rosario Central (Zona A)
Domingo 12 de octubre
- 14.30 Aldosivi – Huracán (Zona A)
- 16.45 Ind. Rivadavia Mza. – Godoy Cruz (Interzonal)
- 16.45 Instituto – Atlético Tucumán (Zona B)
- 19.15 River – Sarmiento (Zona B)
- 21.15 Independiente – Lanús (Zona B)
Lunes 13 de octubre
- 18.30 Platense – Deportivo Riestra (Zona B)
