De utilero a "fichaje estrella": la increíble historia de un empleado de Defensa y Justicia

El Manchego no atraviesa su mejor momento deportivo: ocupa el 14º puesto del Grupo XVIII tras un arranque flojo de campeonato. Su próximo compromiso será ante el Pedroñeras en el Estadio Rey Juan Carlos I, con capacidad para poco más de 2.000 personas. Allí, Abraham vivirá de cerca su debut en un vestuario español, compartiendo la presión y la ilusión de un ascenso.

Con 36 años, Di Gregorio aporta su experiencia como exfutbolista de Independiente y Banfield, y ahora Abraham se suma para reforzar la identidad argentina en la institución. Aunque su rol no será dentro de la cancha, la dirigencia lo considera un “refuerzo clave” para consolidar la estructura del club.