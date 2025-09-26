De utilero a "fichaje estrella": la increíble historia de un empleado de Defensa y Justicia
El refuerzo más llamativo del mercado. Brian Abraham se unió al Manchego de Ciudad Real, en la Tercera Federación, y cobrará premios como un jugador más.
El fútbol argentino está acostumbrado a exportar talentos a Europa, pero pocas veces con una historia tan insólita como la de Brian Abraham. Durante casi una década fue utilero en Defensa y Justicia, y ahora su carrera dio un giro inesperado: fue contratado por el Manchego de Ciudad Real, un club de la Tercera Federación de España (quinta categoría).
Allí no solo cumplirá su rol logístico, sino que también será tratado como si fuera un futbolista. La oportunidad surgió a partir de un aviso en un portal especializado en empleos deportivos. Abraham aplicó, pasó entrevistas y convenció a la dirigencia del Manchego, encabezada por el presidente José Juan Bedoya y el director deportivo Matías Di Gregorio, exjugador argentino.
El acuerdo incluyó un detalle particular: además de su sueldo, recibirá premios por cada triunfo y hasta por un eventual ascenso, exactamente igual que los integrantes del plantel. La noticia fue difundida por el periodista César Merlo, especialista en transferencias, y se viralizó rápidamente en redes sociales.
El club llevaba tiempo buscando un utilero y la recomendación positiva que llegó desde Defensa y Justicia terminó por sellar la contratación. Para Abraham, acostumbrado a la rutina del fútbol argentino, se abre un nuevo desafío en un contexto europeo que combina profesionalismo con el carácter semi amateur de la categoría.
El Manchego no atraviesa su mejor momento deportivo: ocupa el 14º puesto del Grupo XVIII tras un arranque flojo de campeonato. Su próximo compromiso será ante el Pedroñeras en el Estadio Rey Juan Carlos I, con capacidad para poco más de 2.000 personas. Allí, Abraham vivirá de cerca su debut en un vestuario español, compartiendo la presión y la ilusión de un ascenso.
Con 36 años, Di Gregorio aporta su experiencia como exfutbolista de Independiente y Banfield, y ahora Abraham se suma para reforzar la identidad argentina en la institución. Aunque su rol no será dentro de la cancha, la dirigencia lo considera un “refuerzo clave” para consolidar la estructura del club.
