Escándalo con Neymar en Santos: "Toma whisky, fuma y se duerme a las 5 de la mañana"

El escrito también advirtió sobre la peligrosidad de difundir noticias falsas, señalando que este tipo de prácticas afectan tanto al deportista como a la credibilidad del periodismo. Fiel a su estilo, Ney tampoco se quedó callado en redes sociales.

Publicó una historia irónica en la que escribió “VICIADO en Red Bull. Ese es buenísimo”, acompañado de un emoji de guiño, en clara referencia a las acusaciones. El cruce promete continuar en el plano judicial y suma un nuevo capítulo a la compleja relación entre la estrella brasileña y la opinión pública.