Escándalo con Neymar en Santos: "Toma whisky, fuma y se duerme a las 5 de la mañana"
El crack brasileño volvió a quedar bajo la lupa por supuestos excesos revelados por un comunicador, mientras el Peixe enfrenta un presente deportivo delicado.
El segundo ciclo de Neymar en Santos, que había generado ilusión en los hinchas, está marcado más por las controversias que por los logros deportivos. Tras una nueva lesión que lo marginará del clásico frente a San Pablo, ahora el delantero es protagonista de un escándalo mediático luego de las declaraciones del periodista Rodrigo Gomes, quien lo acusó de mantener hábitos poco compatibles con la vida profesional de un futbolista.
Según Gomes, el 10 sería “adicto al whisky con energizantes, fumador de narguile y con la costumbre de dormirse a las 5 de la mañana”. Estas afirmaciones, difundidas en su canal Futeboteco, sacudieron al ambiente futbolístico brasileño y encendieron un debate sobre la disciplina del astro. El periodista además deslizó que los horarios de descanso de Ney condicionan los entrenamientos del plantel, que en ocasiones deben postergarse hasta media mañana para que el delantero participe.
Las palabras no tardaron en generar repercusión dentro y fuera del club: Santos atraviesa un momento delicado en la tabla, al borde de la zona de descenso, y la convivencia con una figura de semejante peso agrega tensión a un vestuario ya presionado por los resultados. El nuevo entrenador, Juan Pablo Vojvoda, apenas dirigió tres partidos, pero intenta imponer un orden que devuelva seriedad al equipo.
La respuesta del entorno de Neymar a las acusaciones de Rodrigo Gomes
Desde el entorno del futbolista la respuesta fue inmediata. A través de NR Sports, empresa administrada por el padre de Neymar, se emitió un comunicado en el que se calificó de “difamatorias y calumniosas” las declaraciones de Gomes. Además, anunciaron que iniciarán acciones legales para defender la imagen y el honor del jugador.
El escrito también advirtió sobre la peligrosidad de difundir noticias falsas, señalando que este tipo de prácticas afectan tanto al deportista como a la credibilidad del periodismo. Fiel a su estilo, Ney tampoco se quedó callado en redes sociales.
Publicó una historia irónica en la que escribió “VICIADO en Red Bull. Ese es buenísimo”, acompañado de un emoji de guiño, en clara referencia a las acusaciones. El cruce promete continuar en el plano judicial y suma un nuevo capítulo a la compleja relación entre la estrella brasileña y la opinión pública.
