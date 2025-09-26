El romántico cruce entre Morena Beltrán y Lucas Blondel tras su regreso en la Reserva de Boca
El lateral volvió a sumar minutos en la Reserva para recuperar ritmo y la reconocida periodista lo apoyó con un tierno mensaje que él respondió en redes sociales.
Ante la falta de minutos en la Primera de Boca, Lucas Blondel solicitó autorización para sumar rodaje en la Reserva. El cuerpo técnico le dio el visto bueno y disputó los 90 minutos en la victoria 2-0 frente a Newell’s en Ezeiza. Morena Beltrán, su pareja, lo acompañó en el predio y después le dedicó un mensaje en Instagram.
Tras el partido, la periodista de ESPN publicó: “Taquitos y remates!!! Volvieron!!! Te amo”. El lateral de 29 años reposteó la historia en sus redes con un simple pero contundente: “Te amo”, acompañado de un emoji, dejando a la vista el tierno cruce.
El regreso a las canchas de Lucas Blondel en Boca
El defensor completó el encuentro bajo la conducción de Mariano Herrón y se mostró activo en el campo. Boca se impuso con goles de Santiago Zampieri y Santiago Dalmasso, resultado que lo dejó escolta en la Zona A del Torneo Clausura. Blondel incluso sufrió una fuerte infracción en el primer tiempo, pero pudo continuar sin inconvenientes.
La situación del lateral en Boca: pocos minutos y lejos de la consideración de Miguel Ángel Russo
Desde la llegada de Juan Barinaga y la presencia de Luis Advíncula, Blondel perdió protagonismo en la consideración de Miguel Ángel Russo. No juega en Primera desde mayo, cuando Boca fue eliminado por Independiente en el Torneo Apertura. La falta de rodaje también le restó chances de ser convocado nuevamente por la Selección de Suiza.
El futbolista llegó a Boca a mediados de 2023 desde Tigre y acumula 32 partidos oficiales, con cuatro goles y una asistencia. Su caso refleja una problemática compartida con otros jugadores del plantel como Ignacio Miramón, Agustín Martegani y Lucas Janson, que también entrenan con el primer equipo pero tienen escasa participación en los partidos.
