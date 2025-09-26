El romántico cruce entre Morena Beltrán y Lucas Blondel tras su regreso en la Reserva de Boca

Ante la falta de minutos en la Primera de Boca, Lucas Blondel solicitó autorización para sumar rodaje en la Reserva. El cuerpo técnico le dio el visto bueno y disputó los 90 minutos en la victoria 2-0 frente a Newell’s en Ezeiza. Morena Beltrán, su pareja, lo acompañó en el predio y después le dedicó un mensaje en Instagram.