Agónico empate de Platense ante Sarmiento de Junín, por el Torneo Clausura 2025
El Calamar, sin el Kily González, igualó pasados los 90 con un gran gol de Ronaldo Martín pero necesita un milagro para meterse en octavos.
Platense y Sarmiento de Junín igualaron 1-1 este lunes en el Estadio Ciudad de Vicente López, en un duelo correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura 2025.
Era un partido con mucho en juego: el conjunto local, recientemente desvinculado de Cristian “Kily” González tras una racha negativa, buscaba enderezar el rumbo en medio de la incertidumbre, mientras que el equipo de Junín todavía pelea por mantenerse en Primera y necesita sumar para no complicarse aún más en la tabla del descenso.
En este marco, el "Verde" se lo llevaba con el tanto de Gabriel Díaz, pero Ronaldo Martínez, con una pirueta a los 91, puso el 1-1 definitivo.
El Calamar atraviesa un momento delicado. La goleada sufrida ante Independiente, que no ganaba hacía varias fechas, marcó el final del ciclo del Kily y dejó a Platense sin técnico confirmado.
En ese contexto, la dirigencia trabaja para cerrar el regreso de Favio Orsi y Sergio Gómez, quienes ya tuvieron un paso por el club y son los principales apuntados para asumir el cargo; pero mientras tanto, quedó a cinco unidades de los puestos de playoffs, cuando quedan seis en disputa y hay muchos equipos en la pelea.
Platense vs. Sarmiento: formaciones
- Platense: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Hernán Lamberti y Guillermo Báez.
- Sarmiento: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Facundo Sava.
Platense vs. Sarmiento: otros datos
- Hora: 16.45.
- Estadio: Ciudad de Vicente López.
- VAR: Maximiliano Macheroni.
- Árbitro: Juan Pafundi.
- TV: TNT Sports Premium.
