Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Platense vs. Sarmiento de Junín
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Platense vs. Sarmiento de Junín por el Torneo Clausura 2025.
En un duelo correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, Platense y Sarmiento de Junín se enfrentarán este lunes desde las 16:45 en el Estadio Ciudad de Vicente López. El conjunto local intentará enderezar el rumbo en medio de la incertidumbre, mientras que el equipo de Junín pelea por mantenerse en Primera.
El Calamar atraviesa un momento delicado. La goleada sufrida ante Independiente, que no ganaba hacía varias fechas, marcó el final del ciclo del Kily y dejó a Platense sin técnico confirmado. En ese contexto, la dirigencia trabaja para cerrar el regreso de Favio Orsi y Sergio Gómez.
El Marrón apenas logró dos victorias desde el inicio del Clausura, lo que lo alejó de la zona de clasificación a los playoffs. Para mantenerse con vida, deberá sumar de a tres y cortar con una sequía que generó malestar entre los hinchas.
Platense vs. Sarmiento: probables formaciones
- Platense: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Hernán Lamberti y Guillermo Báez.
- Sarmiento: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Facundo Sava.
Cómo ver en vivo Platense vs. Sarmiento
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario