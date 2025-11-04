Facundo Colidio sufrió un desgarro y se pierde el Superclásico: preocupación total en River
El delantero de River padece un desgarro en el isquiotibial derecho y estará tres semanas afuera. El Muñeco pierde a una pieza clave justo antes de Boca y deberá rearmar su ataque.
Marcelo Gallardo recibió un duro golpe en la antesala del Superclásico: Facundo Colidio sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho y será baja por al menos tres semanas. El delantero, que se lesionó ante Gimnasia, no llegará al duelo con Boca y su futuro en la temporada es incierto.
A los 15 minutos del primer tiempo frente al Lobo, el futbolista cayó al césped con claros gestos de dolor y pidió el cambio de inmediato. Entre lágrimas, dejó la cancha mientras Cristian Jaime ingresaba en su lugar. Horas más tarde, los estudios médicos confirmaron lo peor: desgarro en el isquiotibial derecho, con un tiempo de recuperación estimado en tres semanas.
La lesión lo deja automáticamente fuera del Superclásico del próximo domingo ante Boca, un encuentro clave que River afrontará en medio de una fuerte crisis futbolística. También se perderá el cierre de la fase de grupos frente a Vélez y podría no volver a jugar en lo que resta del año, dependiendo del avance del equipo en los playoffs.
Marcelo Gallardo, obligado a rearmar la delantera
La ausencia de Colidio deja a Maximiliano Salas y Miguel Borja como las únicas alternativas naturales en la ofensiva. Ante este panorama, Marcelo Gallardo podría recurrir nuevamente a los juveniles Cristian Jaime e Ian Subiabre, además de evaluar el regreso de Agustín Ruberto, quien ya sumó minutos en Reserva tras su recuperación ligamentaria. La falta de variantes en ataque se convierte en otro problema para el técnico, que busca recomponer la confianza del plantel y mejorar un rendimiento colectivo en declive.
La baja de Colidio no es la única preocupación para Gallardo. Sebastián Driussi continúa en recuperación por una distensión en el isquiotibial izquierdo y su presencia en el Superclásico está en duda. Por su parte, Gonzalo Montiel trabaja contrarreloj para intentar llegar tras un esguince de rodilla. Con varias piezas clave entre algodones y un presente deportivo que no da respiro, River afrontará el duelo ante Boca con más incógnitas que certezas.
