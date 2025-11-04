Facundo Colidio sufrió un desgarro y se pierde el Superclásico: preocupación total en River

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1985132144566419479&partner=&hide_thread=false ATENCIÓN: Colidio se lesionó a una semana del Superclásico.



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 2, 2025

Marcelo Gallardo, obligado a rearmar la delantera

La ausencia de Colidio deja a Maximiliano Salas y Miguel Borja como las únicas alternativas naturales en la ofensiva. Ante este panorama, Marcelo Gallardo podría recurrir nuevamente a los juveniles Cristian Jaime e Ian Subiabre, además de evaluar el regreso de Agustín Ruberto, quien ya sumó minutos en Reserva tras su recuperación ligamentaria. La falta de variantes en ataque se convierte en otro problema para el técnico, que busca recomponer la confianza del plantel y mejorar un rendimiento colectivo en declive.