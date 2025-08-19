Agostina Hein se consagró campeona mundial juvenil en 400 metros combinados
La nadadora argentina brilló en los 400 metros combinados y batió el récord histórico de Georgina Bardach: todos los detalles de la consagración.
La natación argentina volvió a escribir una página dorada. Agostina Hein se consagró campeona mundial juvenil en los 400 metros combinados del Campeonato Mundial Junior de Otopeni, Rumania. Con apenas 17 años, la oriunda de Campana se impuso con un tiempo de 4m34s34, pulverizando el récord nacional y sudamericano que ostentaba Georgina Bardach desde Atenas 2004 (4m37s51).
El registro de Hein no solo marcó un nuevo hito para la natación argentina, sino que también se convirtió en récord del torneo, superando el tiempo que desde 2023 pertenecía a la estadounidense Leah Hayes (4m36s87). La propia Bardach no dudó en elogiarla: “La 1”, escribió en Instagram junto a una corona y la foto de la nueva campeona.
Hein dejó en el camino a la británica Amalie Smith (+1s15) y a la japonesa Shuna Sasaki (+4s60), que completaron el podio. Con su tiempo, la argentina hubiera alcanzado el bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 y quedó a apenas diez segundos del récord mundial de la canadiense Summer Ann McIntosh. “Amo esta carrera, estoy muy emocionada, tengo ganas de llorar”, confesó tras colgarse la medalla dorada.
La campanense ya había mostrado sus credenciales en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, donde obtuvo ocho medallas (tres de oro). Además, en 2023 había sido subcampeona mundial juvenil en los 800 metros libres en Netanya, Israel. Con este logro, se transformó en la segunda campeona mundial juvenil de la natación argentina, después de Delfina Pignatiello, quien se había coronado en Indianápolis 2017 en 800 y 1.500 libres.
La aventura de Hein en Rumania no termina acá: competirá este miércoles en los 800 libre, el viernes en los 400 libre y 200 combinados, y también está anotada en los 200 mariposa. La Federación Internacional de Deportes Acuáticos celebró su actuación en redes sociales: “¡Qué rendimiento! Agostina Hein se asegura su primera medalla de oro en un mundial juvenil con récord para el torneo en los 400 combinados”.
