Agostina Hein se consagró campeona mundial juvenil en 400 metros combinados

¡AGOSTINA HEIN, CAMPEONA MUNDIAL JUVENIL! La nadadora argentina se quedó con la medalla de oro en los 400 metros femeninos en el Campeonato Mundial de Natación Junior 2025 en Rumania. Rompió el récord de Georgina Bardach, con el que ganó la medalla en Atenas…

La campanense ya había mostrado sus credenciales en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, donde obtuvo ocho medallas (tres de oro). Además, en 2023 había sido subcampeona mundial juvenil en los 800 metros libres en Netanya, Israel. Con este logro, se transformó en la segunda campeona mundial juvenil de la natación argentina, después de Delfina Pignatiello, quien se había coronado en Indianápolis 2017 en 800 y 1.500 libres.