Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Racing vs. Peñarol
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Racing vs. Peñarol por la Copa Libertadores 2025.
Este martes, desde las 21:30, Racing recibe a Peñarol en el Cilindro con una única misión: remontar el 1-0 de la ida para avanzar en la Copa Libertadores.
La Academia llega con un mal presente como local (tres derrotas seguidas) y la presión es máxima. A su favor, contará con un estadio repleto y la vuelta de algunos jugadores clave. Por su parte, Peñarol defenderá su ventaja, pero lo hará sin su figura, Leonardo Fernández, quien quedó fuera por lesión.
El que gane la serie enfrentará en cuartos a Vélez o Fortaleza. Para Racing, este partido es crucial para el resto de su año.
Racing vs. Peñarol: probables formaciones
- Racing: Gabriel Arias; Marco Di Cesare oFranco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara o Adrián Balboa. DT: Gustavo Costas.
- Peñarol: Brayan Cortes; Maximiliano Olivera, Nahuel Herrera, Javier Méndez, Emanuel Gularte; Eric Remedi, Jesús Trindade, Ignacio Sosa, Maximiliano Silvera, Davis Terans, Javier Cabrera. DT: Diego Aguirre.
Cómo ver en vivo Racing vs. Peñarol
La televisación estará a cargo de Fox Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario