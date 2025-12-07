Agustín Canapino se consagró campeón del TC 2025 y alcanzó su quinta corona

Qué dijo Agustín Canapino luego de quedarse con el título del TC 2025

" Sin palabras. Gracias. Para vos, pa. Va para él. Estuvo conmigo todo este tiempo. Fue un año soñado, formamos un equipo hermoso y estoy muy agradecido", comenzó Canapa, muy conmovido al recordar a Alberto, su papá, chasista histórico de la categoría. Y además, agregó: "Soñaba con algún día correr una carrera de autos y nada más, llegar al quinto de título de TC es un montón, demasiado, sobre todo después de lo de Estados Unidos. Por todo lo que me tocó vivir, lo que pasó, es volver a vivir para mí. Ayer me descargué mucho, perdón por ese momento, pero no me aguantaba. Hoy me siento mucho mejor, quiero acordarme de mi viejo con una sonrisa y disfrutar".