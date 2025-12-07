Agustín Canapino se consagró campeón del TC 2025 y alcanzó su quinta corona
Agustín Canapino aseguró el título del TC 2025 tras una temporada brillante y celebró su quinta corona, igualando la marca histórica de Óscar Gálvez.
Agustín Canapino se consagró campeón del Turismo Carretera 2025, convirtiéndose en el primer piloto en obtener el título de manera prematura por diferencia de puntos. El logro, que enloqueció a los fanáticos, llegó tras una victoria clave en la primera serie disputada en el autódromo de La Plata.
El Titán alcanzó su quinta corona en la categoría, un hito fundamental en su trayectoria, ya que se trata del primer campeonato conseguido sin el acompañamiento de su padre, Alberto Canapino. El piloto de Chevrolet completó una temporada de ensueño, marcada por la regularidad y el dominio en las fechas decisivas.
Los títulos anteriores de Canapino habían llegado en 2010, 2017, 2018 y 2019, consolidando una carrera que lo ubica entre los referentes indiscutidos del automovilismo argentino. Su nueva consagración también significó un festejo especial para Chevrolet, que volvió a celebrar un campeonato después de seis años.
Agustín Canapino se consagró campeón del TC 2025 y alcanzó su histórica quinta corona
Con esta conquista, el arrecifeño igualó la línea de los cinco títulos de Óscar Gálvez y se posicionó cuarto en la tabla histórica de campeones del TC. Por encima solo permanecen Juan Gálvez, con 9 títulos; Guillermo Ortelli, con 7; y Juan María Traverso, con 6 coronas.
Qué dijo Agustín Canapino luego de quedarse con el título del TC 2025
" Sin palabras. Gracias. Para vos, pa. Va para él. Estuvo conmigo todo este tiempo. Fue un año soñado, formamos un equipo hermoso y estoy muy agradecido", comenzó Canapa, muy conmovido al recordar a Alberto, su papá, chasista histórico de la categoría. Y además, agregó: "Soñaba con algún día correr una carrera de autos y nada más, llegar al quinto de título de TC es un montón, demasiado, sobre todo después de lo de Estados Unidos. Por todo lo que me tocó vivir, lo que pasó, es volver a vivir para mí. Ayer me descargué mucho, perdón por ese momento, pero no me aguantaba. Hoy me siento mucho mejor, quiero acordarme de mi viejo con una sonrisa y disfrutar".
