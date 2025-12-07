La situación de Paulo Dybala en Roma que alimenta la ilusión de Boca

El cordobés, confeso hincha del club de la Ribera, se encuentra ante un escenario particular. La Joya atraviesa la última temporada de su contrato con Roma y, de no renovarlo, quedaría libre a mediados de 2026. Desde el 1 de enero, por tratarse del último semestre del vínculo, incluso estará habilitado para firmar un precontrato con cualquier institución. En las últimas horas circuló la versión de que el futbolista buscaría rescindir para marcharse en cuestión de semanas, aunque desde Italia señalan cautela. Según el medio Romaforever, los directivos de la Loba frenaron las negociaciones por la irregularidad del delantero durante la última campaña, marcada por sus lesiones.