La situación de Paulo Dybala en Roma que alimenta la ilusión de Boca
La Joya atraviesa su última temporada en Roma y, sin renovación a la vista, en el Xeneize se ilusionan con que el campeón del mundo pueda llegar en 2026.
Boca atraviesa la recta final del Torneo Clausura 2025, mientras en el horizonte ya aparece el mercado de pases que acompañará su regreso a la Copa Libertadores. La reciente vuelta de Leandro Paredes reforzó el plantel de Claudio Úbeda, pero los hinchas apuntan más alto: sueñan con la llegada de Paulo Dybala y terminar de romper el mercado de pases y seguir sumando mucha jerarquía dentro del plantel.
El cordobés, confeso hincha del club de la Ribera, se encuentra ante un escenario particular. La Joya atraviesa la última temporada de su contrato con Roma y, de no renovarlo, quedaría libre a mediados de 2026. Desde el 1 de enero, por tratarse del último semestre del vínculo, incluso estará habilitado para firmar un precontrato con cualquier institución. En las últimas horas circuló la versión de que el futbolista buscaría rescindir para marcharse en cuestión de semanas, aunque desde Italia señalan cautela. Según el medio Romaforever, los directivos de la Loba frenaron las negociaciones por la irregularidad del delantero durante la última campaña, marcada por sus lesiones.
La dirigencia romana no avanzará por ahora en la extensión del vínculo y escuchará ofertas en enero. Sin embargo, reconocen que será difícil que otro club pueda igualar el salario del argentino, salvo las instituciones de Arabia Saudita, propuestas que la Joya ya rechazó.
Un futuro abierto para Paulo Dybala
Ante este panorama, la intención del propio Dybala será determinante. Con libertad de acción en 2026 y un escenario contractual incierto, su futuro dependerá de si decide continuar en Europa o buscar un nuevo desafío. En Brandsen 805 siguen de cerca cada movimiento y esperan hacer lo posible para poder concretarlo. El deseo del futbolista de ponerse la azul y oro, sumado a su condición contractual, alimenta la ilusión xeneize de cara al próximo año.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario