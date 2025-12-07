Conmoción en Morón: un policía chocó, escapó y mató a un familiar de la víctima

Los presentes comenzaron a generar disturbios por todo lo que había ocurrido y se desataron agresiones hacia el personal policial acusándolos de manipular el cuerpo del fallecido y la evidencia que quedó en el lugar después de los disparos.

“Pitu era un pibe de barrio, lo conozco de toda la vida. Yo estaba en casa cuando escuché todo el lío, los tiros y cascotazos. Escuché que al primo lo atropellaron, no sé por qué el policía sacó un armo y disparó. Por qué sacó un revólver, si todo se puede resolver hablando”, describió Sergio, un vecino de la víctima fatal.