Conmoción en Morón: un policía chocó, escapó y mató a un familiar de la víctima
Tras el crimen, el efectivo de la Policía de la Ciudad fue detenido y separado de la fuerza de forma preventiva.
El barrio 20 de Junio en Morón se levantó conmocionado por un hecho aberrante: un policía atropelló a una persona que iba en moto, y se dio a la fuga. Al ser reconocido, volvió para entregarse, pero en el camino fue interceptado por los familiares de la víctima, y en pleno altercado, disparó y mató a un familiar.
La situación tuvo lugar este sábado por la mañana, cuando el efectivo, que estaba de civil, iba en su auto particular con su hijo, al que estaba llevando al médico. En un momento del recorrido, el hombre choca a una moto y el joven que iba a bordo sufrió graves heridas y fue ser trasladado al Instituto de Haedo. El policía de la Ciudad escapó.
Horas después del incidente vial, el efectivo tomó la decisión de entregarse en la Comisaría Morón 4°, jurisdicción de Gervasio Pavón que corresponde a la zona donde ocurrió el hecho, pero lo hizo sin el vehículo por lo que el personal policial le explicó que debía presentarse con el mismo para que se puedan realizar los peritajes correspondientes.
Una vez que volvió a la dependencia, el hombre fue reconocido por la gente del barrio y familiares del atropellado. En ese momento, el policía volvió a escapar, pero una persona logró alcanzarlo, pateó el auto y alcanzó a pegarle una trompada.
La reacción del efectivo fue sacar su arma y disparar dos veces: el joven murió en el acto en la esquina de Chile y Grito de Alcorta, según detalló el medio local Primer Plano Online.
Los presentes comenzaron a generar disturbios por todo lo que había ocurrido y se desataron agresiones hacia el personal policial acusándolos de manipular el cuerpo del fallecido y la evidencia que quedó en el lugar después de los disparos.
“Pitu era un pibe de barrio, lo conozco de toda la vida. Yo estaba en casa cuando escuché todo el lío, los tiros y cascotazos. Escuché que al primo lo atropellaron, no sé por qué el policía sacó un armo y disparó. Por qué sacó un revólver, si todo se puede resolver hablando”, describió Sergio, un vecino de la víctima fatal.
