Agustín Martegani deja Boca y continuará su carrera en el fútbol colombiano

La llegada de Rodolfo Arruabarrena al banco de suplentes terminó por acelerar la decisión. El entrenador confeccionó una lista de futbolistas que no formarían parte de sus planes y Martegani apareció entre los principales nombres. En ese grupo también figuraban Nicolás Orsini, Ander Herrera y Edinson Cavani, quienes ya rescindieron sus respectivos contratos, además de Lucas Janson, Juan Ramírez y Carlos Palacios.

Ante ese escenario, el mediocampista entendió que lo más conveniente era cambiar de aire y aceptó la posibilidad de emigrar al fútbol colombiano. Ahora buscará aprovechar esta nueva etapa para recuperar continuidad, volver a mostrar el nivel que lo llevó a Boca y relanzar una carrera que quedó estancada durante su paso por el conjunto azul y oro.