Agustín Martegani deja Boca y continuará su carrera en el fútbol colombiano
Sin lugar en la consideración de Rodolfo Arruabarrena, el mediocampista acordó su salida. El pase será a préstamo por un año e incluirá una opción de compra.
Después de varios meses sin oportunidades en Boca, Agustín Martegani finalmente encontró una salida para intentar relanzar su carrera. El mediocampista, que llevaba mucho tiempo fuera de la consideración del cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena, continuará su trayectoria en el Deportivo Independiente Medellín (DIM), institución que llegó a un acuerdo con el club argentino para incorporarlo a préstamo durante la próxima temporada.
La negociación entre ambas instituciones terminó de resolverse en las últimas horas y contempla una cesión por un año. Además, el conjunto colombiano abonará un cargo de 50 mil dólares por el préstamo y dispondrá de una opción de compra fijada en 1,8 millones de dólares al finalizar el vínculo. Con este panorama, el futbolista buscará reencontrarse con su mejor versión en un contexto donde tendrá mayores posibilidades de sumar minutos, algo que no ocurrió desde su llegada al Xeneize.
Martegani arribó a Boca a mediados de 2024 procedente de San Lorenzo, en una operación por la que el club de la Ribera desembolsó 2,6 millones de dólares por el 80 por ciento de su ficha. La dirigencia apostó por recuperar el nivel que había mostrado en el Ciclón después de una experiencia poco favorable en la Salernitana de Italia. Sin embargo, esa expectativa nunca llegó a concretarse dentro del campo de juego y el volante no logró consolidarse entre los habituales titulares.
Agustín Martegani seguirá su carrera en el DIM de Colombia
Las estadísticas reflejan las dificultades que atravesó durante su etapa. Desde su incorporación apenas disputó 13 encuentros oficiales y su última presentación se produjo en febrero de 2025, durante el compromiso frente a Aldosivi. A partir de ese momento perdió completamente el protagonismo y dejó de integrar las convocatorias, quedando relegado mientras el plantel incorporaba nuevas variantes en el mediocampo.
Su salida pudo haberse concretado meses atrás. A comienzos de este año estuvo muy cerca de convertirse en refuerzo de Newell's mediante un préstamo, aunque aquella negociación no prosperó y el futbolista permaneció sin posibilidades de recuperar terreno. Esa situación se prolongó durante varios meses hasta que apareció la propuesta del Deportivo Independiente Medellín, que finalmente permitió destrabar su futuro deportivo.
La llegada de Rodolfo Arruabarrena al banco de suplentes terminó por acelerar la decisión. El entrenador confeccionó una lista de futbolistas que no formarían parte de sus planes y Martegani apareció entre los principales nombres. En ese grupo también figuraban Nicolás Orsini, Ander Herrera y Edinson Cavani, quienes ya rescindieron sus respectivos contratos, además de Lucas Janson, Juan Ramírez y Carlos Palacios.
Ante ese escenario, el mediocampista entendió que lo más conveniente era cambiar de aire y aceptó la posibilidad de emigrar al fútbol colombiano. Ahora buscará aprovechar esta nueva etapa para recuperar continuidad, volver a mostrar el nivel que lo llevó a Boca y relanzar una carrera que quedó estancada durante su paso por el conjunto azul y oro.
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