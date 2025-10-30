Agustín Rossi volvió a brillar con Flamengo: ¿pide pista en la Selección Argentina?

image

El elogio de Filipe Luís y el rumor que generó debate

Consultado por la posibilidad de que Rossi ataje para Brasil, el entrenador de Flamengo, Filipe Luís, descartó esa chance aunque lo llenó de elogios: “No veo a un argentino jugando para Brasil. Él tiene todo el derecho y las condiciones para jugar en cualquier selección, pero no lo imagino con la camiseta del Scratch”.

Más allá de los rumores, Rossi mantiene su norte claro: seguir brillando con el Flamengo, alcanzar un título internacional y convencer a Scaloni de que su nombre merece estar entre los convocados. Su sueño de defender el arco de la Selección Argentina, por ahora, sigue intacto.