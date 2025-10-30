Agustín Rossi volvió a brillar con Flamengo: ¿pide pista en la Selección Argentina?
El arquero del equipo brasilero fue clave ante Racing, descartó jugar para ese país y reafirmó su sueño de ser convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina.
Agustín Rossi atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en Flamengo y fue decisivo para eliminar a Racing y llevar al equipo a la final de la Copa Libertadores. En medio de rumores sobre una posible convocatoria a Brasil, el arquero reafirmó su deseo de vestir la camiseta de la Selección Argentina.
Sus números en el Mengao impresionan: desde su llegada, disputó 133 partidos, mantuvo 67 vallas invictas y atajó 28 de los 88 penales que le ejecutaron, ganando seis de diez definiciones. En esta Libertadores, acumula siete arcos en cero, la mejor marca del torneo. En Brasil ya se habla de él como un posible convocado a la selección de Carlo Ancelotti, sobre todo porque inició los trámites para obtener la ciudadanía brasileña con vistas a renovar su contrato. Sin embargo, el ex Boca fue tajante y dejó en claro cuál es su mayor aspiración.
En diálogo con ESPN, Rossi expresó su deseo con sinceridad: “Yo siempre lo dije, estando en Boca también lo decía: si yo rindo en mi club voy a tener la posibilidad de ser llamado algún día, pero bueno… esa posibilidad todavía no llegó. Obviamente uno siempre la espera y espero que eso en algún momento llegue”.
Aunque sabe que Emiliano “Dibu” Martínez es el dueño indiscutido del arco argentino, el arquero confía en que Lionel Scaloni pueda considerarlo como alternativa, tal como hizo en el último tiempo con Walter Benítez y Facundo Cambeses, uno de los destacados en las semifinales continentales.
“No soy yo quien decide. Yo tengo que seguir demostrando partido a partido que estoy en un nivel para que pueda llegar esta convocatoria y seguir así, solamente eso”, concluyó Rossi, firme en su objetivo y enfocado en sostener su gran momento.
El elogio de Filipe Luís y el rumor que generó debate
Consultado por la posibilidad de que Rossi ataje para Brasil, el entrenador de Flamengo, Filipe Luís, descartó esa chance aunque lo llenó de elogios: “No veo a un argentino jugando para Brasil. Él tiene todo el derecho y las condiciones para jugar en cualquier selección, pero no lo imagino con la camiseta del Scratch”.
Más allá de los rumores, Rossi mantiene su norte claro: seguir brillando con el Flamengo, alcanzar un título internacional y convencer a Scaloni de que su nombre merece estar entre los convocados. Su sueño de defender el arco de la Selección Argentina, por ahora, sigue intacto.
