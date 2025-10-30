Golpe económico: la millonaria pérdida de Racing tras su eliminación en la Copa Libertadores

La frustración de Racing por quedar afuera de la Copa Libertadores 2025 va mucho más allá del aspecto futbolístico. Tras empatar 0-0 con Flamengo en el Cilindro de Avellaneda y perder por la mínima en el global, la Academia quedó eliminada del torneo continental y vio frustrado su sueño de volver a disputar una final después de 58 años. Pero la caída no solo dolió por la ilusión rota: también significó una importante pérdida económica para el club.