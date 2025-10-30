Golpe económico: la millonaria pérdida de Racing tras su eliminación en la Copa Libertadores
El equipo de Gustavo Costas quedó fuera en semifinales ante Flamengo y no solo perdió la chance deportiva, sino también un premio millonario que habría reforzado sus finanzas.
La frustración de Racing por quedar afuera de la Copa Libertadores 2025 va mucho más allá del aspecto futbolístico. Tras empatar 0-0 con Flamengo en el Cilindro de Avellaneda y perder por la mínima en el global, la Academia quedó eliminada del torneo continental y vio frustrado su sueño de volver a disputar una final después de 58 años. Pero la caída no solo dolió por la ilusión rota: también significó una importante pérdida económica para el club.
De acuerdo con los montos que distribuye la Conmebol, llegar a la final de la Libertadores asegura al menos 7 millones de dólares, cifra que recibe el subcampeón. Racing, al despedirse en semifinales, se privó de esa suma, además de los 24 millones que embolsa el campeón. Así, la eliminación dejó un vacío económico que se suma al golpe deportivo.
Ahora, Racing deberá enfocarse en sus chances de clasificar a la Copa Libertadores 2026. Tiene dos vías: ganar el Torneo Clausura, donde aún lucha por meterse en los playoffs, o conseguir su boleto a través de la tabla anual, ubicándose entre los primeros puestos. La tarea no será sencilla, pero en Avellaneda saben que volver al máximo torneo continental no solo es una meta deportiva, sino también una necesidad económica.
Cuántos millones acumuló Racing por la Copa Libertadores 2025
Durante su recorrido en el torneo, el club de Avellaneda acumuló 9.557.300 dólares entre premios por la fase de grupos y las rondas de eliminación directa. Sin embargo, las multas por amonestaciones (400 dólares por cada una de las 28 tarjetas amarillas) y por expulsiones (1.500 dólares en total) le restaron más de 12 mil dólares a sus ingresos.
Aunque el monto obtenido no es menor, la diferencia con lo que podría haber sumado en caso de llegar a la final es significativa. Para un club que atraviesa un proceso de reestructuración deportiva y financiera, los casi 7 millones que perdió de asegurar representan una oportunidad que se esfumó en la cancha.
La eliminación ante Flamengo deja así una doble herida: la de un sueño que se desvaneció a un paso de la final, y la de una pérdida millonaria que impactará en las arcas del club. Racing, una vez más, deberá reinventarse para volver a pelear entre los grandes del continente.
