La ironía de Flamengo hacia Gustavo Costas tras eliminar a Racing: "¿A esta Lima te referías?"
El club brasileño aprovechó una frase del entrenador argentino para lanzar una chicana en redes sociales luego de sellar su pase a la final de la Libertadores.
Flamengo volvió a demostrar su poderío en la Copa Libertadores 2025 al eliminar a Racing en semifinales, pero lo que más dio que hablar después del partido no fue el análisis futbolístico, sino la picante burla del club brasileño hacia Gustavo Costas. La entidad carioca, a través de su cuenta oficial en inglés, publicó una chicana que rápidamente se volvió viral y que dejó en evidencia la rivalidad y el humor que rodean al fútbol sudamericano.
Antes del duelo de vuelta en Avellaneda, Costas había declarado con confianza: “Vamos a ir a Lima”, haciendo referencia a la capital peruana, sede de la final del torneo. Sin embargo, tras el empate 0-0 que selló la eliminación de su equipo (luego del 1-0 a favor del Mengão en la ida), Flamengo decidió tomarle la palabra.
En sus redes, acompañó la frase del técnico con una imagen del “estadio Lima” de la línea C del subte de Buenos Aires y el texto: “¿Esta, verdad?”, ironizando sobre el destino final del conjunto argentino. La publicación, que combinó humor con provocación, se replicó miles de veces y fue celebrada por los hinchas brasileños y argentinos.
No obstante, el gesto fue fiel al estilo del conjunto carioca, acostumbrado a usar sus redes con un tono irreverente y confiado, especialmente en los triunfos continentales.
Tras el partido, Costas dio una emotiva conferencia de prensa: “Los chicos lo dejaron todo. Defraudé a mi gente, pero me siento orgulloso de mis jugadores. Ganamos la Sudamericana y la Recopa, pero esta es la copa que más queríamos”, expresó entre lágrimas, destacando el esfuerzo de su plantel pese a las adversidades.
Mientras el entrenador argentino intentaba procesar la frustración, Flamengo celebraba su pase a la final, donde enfrentará a Palmeiras o Liga de Quito. La chicana, lejos de pasar desapercibida, añadió un condimento extra al triunfo y reforzó la imagen de un club que no solo domina dentro de la cancha, sino que también sabe manejar el juego mediático.
Así, el Mengão volvió a mostrar que su rivalidad con los equipos argentinos no termina en el campo. Con un toque de ironía y timing perfecto, el campeón brasileño encendió las redes y dejó otra muestra de cómo el fútbol sudamericano combina pasión, drama y provocaciones que trascienden los 90 minutos.
