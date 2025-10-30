La ironía de Flamengo hacia Gustavo Costas tras eliminar a Racing: "¿A esta Lima te referías?"

Mientras el entrenador argentino intentaba procesar la frustración, Flamengo celebraba su pase a la final, donde enfrentará a Palmeiras o Liga de Quito. La chicana, lejos de pasar desapercibida, añadió un condimento extra al triunfo y reforzó la imagen de un club que no solo domina dentro de la cancha, sino que también sabe manejar el juego mediático.

Así, el Mengão volvió a mostrar que su rivalidad con los equipos argentinos no termina en el campo. Con un toque de ironía y timing perfecto, el campeón brasileño encendió las redes y dejó otra muestra de cómo el fútbol sudamericano combina pasión, drama y provocaciones que trascienden los 90 minutos.