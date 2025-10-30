El mensaje de Diego Milito tras la eliminación de Racing: "Estoy muy orgulloso de todos nosotros"
El presidente de la Academia habló tras la caída ante Flamengo en semifinales de la Libertadores y destacó la unión del plantel, el cuerpo técnico y los hinchas.
La noche del miércoles fue de desilusión en el Cilindro de Avellaneda. Racing empató sin goles con Flamengo, no logró revertir el 1-0 sufrido en la ida y se despidió de la Copa Libertadores en semifinales, una instancia que no alcanzaba desde hacía 28 años. Pese a la tristeza, el equipo dirigido por Gustavo Costas recibió el reconocimiento de su gente por el esfuerzo y el nivel mostrado a lo largo del certamen.
Horas después, Diego Milito, presidente del club y símbolo histórico de la institución, utilizó su cuenta de Instagram para expresar su orgullo y dejar un mensaje de aliento en medio del dolor por la eliminación.
“Después de masticar bronca toda la noche, acá estamos, para volver a empezar. Estoy muy orgulloso de Racing. De nuestro equipo, de nuestra gente. Hoy solo queda agradecer. A nuestros jugadores, al cuerpo técnico y a todos los empleados del club. Y sobre todo a los hinchas: acompañaron y alentaron toda la copa teniendo un comportamiento ejemplar y son, como digo siempre, lo que hace enorme a Racing”, escribió Milito.
El exdelantero campeón con la Academia en 2014 destacó la unión institucional y deportiva que se consolidó durante la campaña internacional. “Volvimos a ser protagonistas de América después de mucho tiempo. Sé que la ilusión era inmensa, la de todos nosotros. Como dijo Gustavo, hace mucho que Racing no estaba tan unido y así tenemos que seguir”, señaló el dirigente.
Finalmente, Milito cerró su publicación con una promesa y un mensaje de esperanza para los hinchas: “Yo se los prometo, voy a dejar todo para que Racing continúe en lo más alto. ¡Más juntos que nunca!”.
El lamento de Gustavo Costas por la eliminación de Racing
Luego del empate sin goles con Flamengo, que decretó la eliminación de Raicng en la Copa Libertadores, Gustavo Costas habló en conferencia de prensa y demostró todo su dolor.
"No tengo muchas ganas de hablar luego del partido. Los chicos dejaron todo, como lo dije siempre: voy con ellos a la guerra y la verdad que agradecerles por lo que hicieron y por lo que dejaron. Agradecerle a gente también por el gran apoyo que nos dio. A los chicos y a la gente que fueron, estuvimos a un paso, muy cerca pero no lo logramos. Defraudé a mi gente", afirmó combatiendo las lágrimas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario