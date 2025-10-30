El mensaje de Diego Milito tras la eliminación de Racing: "Estoy muy orgulloso de todos nosotros"

El lamento de Gustavo Costas por la eliminación de Racing

Luego del empate sin goles con Flamengo, que decretó la eliminación de Raicng en la Copa Libertadores, Gustavo Costas habló en conferencia de prensa y demostró todo su dolor.

"No tengo muchas ganas de hablar luego del partido. Los chicos dejaron todo, como lo dije siempre: voy con ellos a la guerra y la verdad que agradecerles por lo que hicieron y por lo que dejaron. Agradecerle a gente también por el gran apoyo que nos dio. A los chicos y a la gente que fueron, estuvimos a un paso, muy cerca pero no lo logramos. Defraudé a mi gente", afirmó combatiendo las lágrimas.