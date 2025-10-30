Lo más visto del día: el partido entre Racing y Flamengo por Copa Libertadores arrasó el rating
La semifinal disputada en el Cilindro de Avellaneda lideró ampliamente la audiencia y consolidó a Telefe en el primer lugar del ranking del miércoles.
La eliminación de Racing a manos de Flamengo en semifinales de la Copa Libertadores 2025 no solo marcó el cierre del sueño copero para el equipo de Gustavo Costas, sino que también se convirtió en un fenómeno televisivo, debido a los registros de audiencia alcanzados en la noche del miércoles.
El partido disputado en el Cilindro de Avellaneda fue el programa más visto del 29 de octubre, con un promedio de 16,3 puntos de rating, según las mediciones oficiales. El encuentro se transmitió por Telefe y superó con amplitud al resto de la programación de todos los canales.
La cobertura previa al partido también tuvo un rendimiento sobresaliente, alcanzando 11,9 puntos, mientras que el postpartido registró 8,9 puntos, completando un dominio absoluto del canal de las tres pelotas. En tercer lugar, dentro del mismo canal, se ubicó Telefe Noticias con 9,7 puntos, demostrando el fuerte interés del público en todo lo relacionado con la serie semifinal entre Racing y Flamengo.
El contraste con el resto de los canales fue notable. En El Trece, los programas más vistos fueron Buenas Noches Familia (4,9), Otro Día Perdido (4,8) y Ahora Caigo (4,7). América TV completó su podio con LAM (3,0), Intrusos (2,8) y América Noticias (2,4), mientras que El Nueve y la TV Pública quedaron relegados con promedios que no superaron los tres puntos.
Rating: los promedios del miércoles 29 de octubre
El dominio del canal de las tres pelotas fue contundente en el promedio general del día, con 8,8 puntos, más del doble de su competidor más cercano, El Trece (4,1). Detrás quedaron América TV (2,3), El Nueve (2,0) y la TV Pública (0,3). El interés que generó la semifinal reflejó la enorme expectativa de los hinchas argentinos, que siguieron con atención la actuación de Racing pese a la eliminación.
Con el Mengao ya clasificado para la final, el rating confirmó una vez más el magnetismo que despierta la Libertadores en el público nacional, especialmente cuando un equipo argentino está en instancias decisivas.
