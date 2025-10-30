Lo más visto del día: el partido entre Racing y Flamengo por Copa Libertadores arrasó el rating

racing (4)

Rating: los promedios del miércoles 29 de octubre

El dominio del canal de las tres pelotas fue contundente en el promedio general del día, con 8,8 puntos, más del doble de su competidor más cercano, El Trece (4,1). Detrás quedaron América TV (2,3), El Nueve (2,0) y la TV Pública (0,3). El interés que generó la semifinal reflejó la enorme expectativa de los hinchas argentinos, que siguieron con atención la actuación de Racing pese a la eliminación.