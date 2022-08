Boca podría volver a negociar con Agustín Rossi y Sergio Romero se iría sin debutar

Embed "Si desde Boca lo llaman a Rossi para una nueva reunión, en un minuto se sienta a charlar por la renovación del contrato" pic.twitter.com/3Sbnn5E98d — Gringo Cingolani sin contexto (@cingolanibot) August 25, 2022

Por otro lado, Cingolani afirmó que "Chiquito Romero no va a atajar en todo 2022 porque no está trabajando a la par de sus compañeros". Aparentemente, su estado físico no es el ideal para jugar en Boca e incluso el periodista le abrió la puerta a la posibilidad de que Romero decida rescindir con el club, si es que Rossi arregla su continuidad ¿Chiquito se iría de Boca sin debutar?