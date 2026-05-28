Boca chicaneó a River tras la final del Torneo Apertura: el detalle que no pasó desapercibido
Luego de la derrota ante Belgrano, en el mundo Xeneize detectaron un guiño en un video oficial del club que rápidamente generó repercusión entre los hinchas.
Mientras Boca Juniors mantiene la cabeza puesta en el duelo de este jueves frente a Universidad Católica, puertas adentro tampoco pasó inadvertida la final del Torneo Apertura que terminó con la derrota de River Plate frente a Belgrano. En las redes sociales, las bromas y cargadas entre hinchas aparecieron rápidamente, aunque un detalle publicado desde el propio entorno azul y oro también dio que hablar.
Todo comenzó con un video del plantel entrenándose en La Bombonera que fue difundido desde los canales oficiales del club. En una de las versiones del material, de poco menos de un minuto, sonó de fondo “Amor Clasificado”, uno de los temas más representativos de Rodrigo, conocido popularmente como El Potro.
El detalle en el video de Boca que despertó interpretaciones
Aunque el mismo entrenamiento había sido compartido previamente con otra música en las redes oficiales, fue a través del canal institucional del club donde apareció esta edición particular del video, lo que muchos interpretaron como una indirecta cargada de simbolismo hacia River tras el resultado del Apertura.
La elección del tema no fue un detalle menor: Rodrigo es una figura profundamente identificada con Belgrano y uno de los hinchas más emblemáticos del club cordobés, al punto de contar con una estatua en el estadio Gigante de Alberdi. Además, el cuarteto representa uno de los símbolos culturales más fuertes de Córdoba, provincia de origen del flamante campeón.
Por si eso no alcanzara, en el clip también puede verse durante varios segundos un conjunto de pecheras celestes —el color característico del Pirata— que son entregadas a referentes del plantel como Leandro Paredes y Ander Herrera, un detalle que alimentó aún más las especulaciones entre los fanáticos.
La relación entre Rodrigo y Belgrano también sumó otro dato que generó comentarios entre los hinchas piratas: su nacimiento ocurrió un 24 de mayo, misma fecha en la que el club terminó levantando el título, coincidencia que muchos tomaron como una especie de señal especial. Además, el cantante tenía un vínculo familiar directo con Juan Carlos Olave, uno de los máximos ídolos de la institución, de quien era primo hermano.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario