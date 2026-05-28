Boca chicaneó a River tras la final del Torneo Apertura: el detalle que no pasó desapercibido

Boca publico un video con una chicana encubierta a River tras la

Por si eso no alcanzara, en el clip también puede verse durante varios segundos un conjunto de pecheras celestes —el color característico del Pirata— que son entregadas a referentes del plantel como Leandro Paredes y Ander Herrera, un detalle que alimentó aún más las especulaciones entre los fanáticos.

La relación entre Rodrigo y Belgrano también sumó otro dato que generó comentarios entre los hinchas piratas: su nacimiento ocurrió un 24 de mayo, misma fecha en la que el club terminó levantando el título, coincidencia que muchos tomaron como una especie de señal especial. Además, el cantante tenía un vínculo familiar directo con Juan Carlos Olave, uno de los máximos ídolos de la institución, de quien era primo hermano.