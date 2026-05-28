"Me desayuné que estamos peleados": Chacho Coudet rompió el silencio sobre la situación de Juanfer Quintero
Tras no incluirlo en la convocatoria para el triunfo por Sudamericana, el DT de River se mostró irónico sobres las versiones de un conflicto con el colombiano.
En medio del torbellino de rumores que envolvieron el Mundo River en las últimas horas, Chacho Coudet decidió plantarse en conferencia de prensa y cortar de raíz las versiones que hablaban de una supuesta pelea con Juan Fernando Quintero, así como también los trascendidos sobre una inminente salida del mediocampista de la institución.
Tras el encuentro por Copa Sudamericana, el entrenador del "Millonario" utilizó la ironía y el fastidio para desactivar lo que consideró una campaña con intenciones ocultas, aclarando cómo es verdaderamente su relación con el talentoso futbolista colombiano.
En este marco, Coudet no anduvo con vueltas a la hora de explicar la ausencia de Quintero en la convocatoria y reveló la intimidad de las charlas que mantiene diariamente con él, demostrando que es uno de los pilares de su gestión en el día a día.
"Desde el jueves sabíamos que Juanfer no iba a estar hoy. Lo habíamos charlado desde antes. Fue con el que más hablé desde que llegué. Hablé una hora y media con él en mi oficina el lunes. Y después me desayuné con que estamos peleados", disparó el director técnico de manera irónica ante los micrófonos.
Visiblemente molesto por la ligereza con la que se instaló la versión de un cortocircuito en el vestuario, el Chacho fue tajante contra quienes hicieron correr el rumor y sentenció: "Los que hablan de peleas y destrato no sé qué objetivos tienen".
¿Juanfer Quintero e va de River? La respuesta definitiva de Chacho Coudet
Además de negar cualquier tipo de conflicto personal, el entrenador le dedicó un párrafo especial al futuro profesional de Juanfer, desactivando las alarmas que daban por hecho un portazo del héroe de Madrid en el próximo mercado de pases.
Coudet aseguró que el futbolista sigue enfocado en los objetivos del club y que jamás se planteó un escenario de salida en las conversaciones privadas. "Para nada me dijo que se iba a ir ni yo le dije que se iba a ir. Es tenido en cuenta", afirmó de forma categórica.
Con estas declaraciones, el estratega millonario busca devolverle la paz al plantel y dejar en claro que Quintero sigue siendo una pieza fundamental en su proyecto futbolístico.
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