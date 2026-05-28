"Me desayuné que estamos peleados": Chacho Coudet rompió el silencio sobre la situación de Juanfer Quintero

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2059835443244310965&partner=&hide_thread=false "DESDE EL JUEVES SABÍAMOS QUE QUINTERO NO IBA A ESTAR DISPONIBLE PARA ESTE PARTIDO"



El Chacho Coudet habló sobre la ausencia del colombiano en el duelo de River ante Blooming por CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS.#DSPORTSNoticiasNite pic.twitter.com/ncpA4IP5lh — DSPORTS (@DSports) May 28, 2026

¿Juanfer Quintero e va de River? La respuesta definitiva de Chacho Coudet

Además de negar cualquier tipo de conflicto personal, el entrenador le dedicó un párrafo especial al futuro profesional de Juanfer, desactivando las alarmas que daban por hecho un portazo del héroe de Madrid en el próximo mercado de pases.

Coudet aseguró que el futbolista sigue enfocado en los objetivos del club y que jamás se planteó un escenario de salida en las conversaciones privadas. "Para nada me dijo que se iba a ir ni yo le dije que se iba a ir. Es tenido en cuenta", afirmó de forma categórica.

Con estas declaraciones, el estratega millonario busca devolverle la paz al plantel y dejar en claro que Quintero sigue siendo una pieza fundamental en su proyecto futbolístico.