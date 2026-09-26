Ailin Pérez venció a Norma Dumont en la UFC y se acerca al título mundial: el picante festejo
La luchadora argentina se impuso por puntos en Las Vegas, en una noche histórica para el deporte argentino, y estiró su racha de victorias.
Una noche inolvidable para el deporte nacional se vivió este sábado en Las Vegas. La luchadora argentina Ailin Pérez dio un paso gigante en su carrera dentro de las artes marciales mixtas al derrotar a la brasileña Norma Dumont por decisión unánime (tarjetas de 29-28) en una batalla de alto voltaje disputada en el UFC APEX.
La pelea se dio en el marco del evento UFC Fight Night: Rosas Jr. vs. Barcelos. El enfrentamiento prometía máxima tensión debido a la jerarquía de ambas protagonistas dentro de la división: por un lado, la brasileña Dumont se presentaba como la número 4 del ranking de peso gallo femenino; enfrente, la argentina ocupaba el quinto puesto (número 5) de la categoría.
Tras tres intensos asaltos donde la estrategia y el intercambio constante mantuvieron a los fanáticos al filo de la butaca, las tarjetas favorecieron a la representante albiceleste por un ajustado pero merecido 29 a 28.
Este triunfo no solo reafirma el gran momento de Pérez en la promotora más importante del mundo, sino que la posiciona de manera directa como una de las principales candidatas a pelear próximamente por el cinturón mundial de la división.
El polémico y picante post pelea de Ailín Pérez
Fiel a su estilo provocador y desinhibido que genera amores y odios en el circuito de la UFC, Ailin Pérez no se guardó nada en la entrevista posterior arriba del octágono y dejó una frase que rápidamente se viralizó en las redes sociales.
"Norma garota, los condones que trajo para mí, no me llegué a colocar... así que estás preñada de mi", expresó la luchadora argentina.
Con esta victoria consagratoria, la luchadora argentina estira su racha positiva y se consolida como una de las figuras más determinantes y mediáticas de la división gallo a nivel global.
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