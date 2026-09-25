Preservativos y dólares: Ailín Pérez y Norma Dumont protagonizaron un tenso cruce antes de UFC

“Mañana”, le dijo la argentina. “No, ¿qué vas a hacer?”, respondió Dumont. Pérez realizó entonces una pose de costado y contestó: “Esto”. La brasileña siguió con su provocación: “Espera, te traje algo. Aquí tienes, para que lo uses”.

Vamos argentina



Pelea Coestelar en 135 libras femeniles



Norma Dumont Ailín Pérez#UFCVegas121 | Sáb 26 sep | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/WtI71YsSPU — UFC Español (@UFCEspanol) September 25, 2026

“Dame. Está bien”, respondió Pérez. Dumont volvió a insistir: “Claro, lo necesitas. Aquí también, mira”, antes de arrojarle los dólares. Pérez agradeció el gesto irónico y la brasileña cerró la escena con una frase que buscó profundizar la provocación: “¡Vaya! La vida se paga con dinero”.

La referencia al pasado de Ailín Pérez

La escena estuvo relacionada con una etapa de la carrera de Pérez en la que tuvo actividad en OnlyFans, plataforma en la que generó ingresos antes de concentrarse todavía más en su carrera como peleadora profesional. La propia argentina explicó en diferentes oportunidades que ese dinero le permitió afrontar gastos durante un período de su vida en el que sus ingresos como deportista eran considerablemente menores.

En ese contexto, Dumont ya había realizado declaraciones polémicas sobre su rival. La brasileña incluso utilizó un insulto para referirse a Pérez en una entrevista con SUPER LUTAS. El antecedente ayuda a explicar el clima que rodeó el pesaje y la expectativa que genera un enfrentamiento que ya tuvo un primer capítulo.

Ailín Pérez ya derrotó a Norma Dumont

Las dos peleadoras se enfrentaron anteriormente, en junio de 2024, con victoria para Ailín Pérez. Ahora volverán a verse las caras con objetivos importantes dentro de la categoría. La argentina llega después de una serie de resultados que le permitieron escalar posiciones y convertirse en una de las protagonistas de la división.

Después de aquella derrota inicial ante Stephanie Egger en septiembre de 2022, Pérez construyó una importante racha de triunfos ante Ashlee Evans-Smith, Lucie Pudilova, Joselyne Edwards, Karol Rosa, Darya Zheleznyakova y Macy Chiasson. Ante Zheleznyakova consiguió una definición por sumisión antes de los cuatro minutos, mientras que frente a Chiasson se impuso por decisión unánime en Ciudad de México.

La confianza de Ailín Pérez antes de la pelea

La argentina no ocultó su confianza de cara al combate. En declaraciones a DSports, aseguró que considera que su posición dentro de la categoría le permitiría aspirar a una oportunidad por el título.

“Yo soy la número uno conteniente del título. No necesito ganarle a Norma para mostrarle a todos que soy la uno por el hecho de que le gané a la uno, ¿no?”, afirmó. Y agregó: “Vine a Las Vegas a hacer un trámite, que es ganar a la brasilera para poder tener una oportunidad titular sin importarme cómo quede en el ranking. Eso no me importa”.

Pérez también fue contundente cuando explicó cómo imagina el desarrollo de la pelea: “Yo estoy lista para pelear tres asaltos si lo necesito. Pero la estrategia está basada en que le tengo que ganar a Norma en el primer asalto. La voy a noquear con una patada a la cabeza. Lo practiqué y así va a ser”, aseguró.

Pérez también se ha definido públicamente con una comparación de enorme impacto dentro del deporte argentino. “Me considero la Messi de la UFC”, afirmó en enero de 2025, al destacar su racha activa y diferentes registros obtenidos durante su carrera. La argentina, además, combina su carrera profesional con la maternidad de un hijo de ocho años. Este sábado tendrá una nueva oportunidad para demostrar su crecimiento dentro de la organización.