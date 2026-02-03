Ajax presentó a Maher Carrizo tras su salida de Vélez: firmó hasta 2030 y dejó una cifra millonaria
El futbolista fue presentado en su nuevo equipo luego de ser vendido por el Fortín en 7 millones de dólares brutos y expresó su felicidad por llegar al gigante de Países Bajos.
Luego de varias idas y vueltas en el mercado de pases, Vélez concretó una de las ventas más importantes de su último tiempo. Maher Carrizo fue presentado oficialmente en el Ajax de Países Bajos, que desembolsó cerca de 7 millones de dólares brutos por el 50% de su pase. El extremo de 19 años firmó contrato hasta 2030 y dejó una operación millonaria para el Fortín, en un mercado de pases donde también estuvo en la mira de Boca y River.
El joven atacante, de apenas 19 años, se convirtió así en nuevo refuerzo del gigante neerlandés, que apostó fuerte por una de las máximas promesas surgidas del fútbol argentino en los últimos años y que ilusiona mucho a los hinchas en general.
“Hola, me llamo Maher Mauricio Carrizo, tengo 19 años y juego de extremo por derecha”, fueron las primeras palabras del futbolista en su presentación oficial con el club de Ámsterdam. Luego, expresó su entusiasmo por este nuevo desafío en su carrera. “Estoy muy feliz. Es un orgullo para mí, mi familia. Estoy muy contento de estar en un club tan grande como Ajax. Es hermoso todo esto. Apenas apareció, no dudé en venir. Muy feliz”, aseguró el ex Vélez.
Al momento de describirse como jugador, Carrizo se definió con claridad: “Soy rápido, desequilibrante, con buen mano a mano y con pegada”. Además, remarcó su estilo ofensivo: “Me gusta siempre el uno contra uno, me gusta encarar al rival, enganchar y patear”. Durante la presentación también mostró el tatuaje que cubre toda su espalda y explicó su significado: “Es mitad cara de león y mitad de Jesús. Más que nada de guerrero, ser fuerte y luchar siempre”.
Desde Ajax confirmaron la operación a través de un comunicado oficial. “Ajax, Vélez Sarsfield y Maher Carrizo llegaron a un acuerdo por la transferencia del extremo. El jugador de 19 años llega desde el club argentino y firmó un contrato en Ámsterdam hasta el 30 de junio de 2030”, informaron.
El gesto de Maher Carrizo con Vélez
Antes de viajar a Países Bajos para cerrar definitivamente su vínculo con Ajax, Maher Carrizo tuvo un gesto que fue muy valorado en Liniers. El delantero se despidió de Vélez con un emotivo posteo en redes sociales y, además, decidió cederle al club el 15% que le correspondía por la transferencia.
Ese porcentaje equivale a cerca de un millón de dólares, lo que le permitirá a Vélez embolsar un neto aproximado de 6 millones por la operación. En caso de que Ajax ejecute la opción por el otro 40% de la ficha, el monto será de otros 6 millones de dólares brutos, mientras que el Fortín conservará el 10% restante de los derechos económicos del jugador.
