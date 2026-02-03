Ajax presentó a Maher Carrizo tras su salida de Vélez: firmó hasta 2030 y dejó una cifra millonaria

image

El gesto de Maher Carrizo con Vélez

Antes de viajar a Países Bajos para cerrar definitivamente su vínculo con Ajax, Maher Carrizo tuvo un gesto que fue muy valorado en Liniers. El delantero se despidió de Vélez con un emotivo posteo en redes sociales y, además, decidió cederle al club el 15% que le correspondía por la transferencia.

Ese porcentaje equivale a cerca de un millón de dólares, lo que le permitirá a Vélez embolsar un neto aproximado de 6 millones por la operación. En caso de que Ajax ejecute la opción por el otro 40% de la ficha, el monto será de otros 6 millones de dólares brutos, mientras que el Fortín conservará el 10% restante de los derechos económicos del jugador.