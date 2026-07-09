Al arquero de Athletico Paranaense se le fue la pata ante Boca y recordó la de Sessa a Palacio
Santos vio la tarjeta roja tras impactar con su pierna en el rostro de Leonel Flores y la acción generó inmediatas comparaciones con la histórica patada en la Copa Libertadores 2007.
El primer amistoso de Boca bajo la conducción de Rodolfo Arruabarrena dejó mucho más que el triunfo por 1-0 frente a Athletico Paranaense. Una de las acciones más comentadas del encuentro fue la expulsión del arquero Santos, protagonista de una violenta salida que inmediatamente hizo recordar a uno de los episodios más impactantes de la historia reciente del fútbol argentino.
La jugada ocurrió cuando transcurrían alrededor de quince minutos del segundo tiempo. El Xeneize ya estaba en ventaja gracias al gol convertido por Lautaro Blanco y buscaba ampliar la diferencia cuando una pelota larga encontró a Leonel Flores lanzado en ataque. Santos salió rápidamente fuera del área con la intención de anticipar al delantero.
Alcanzó a despejar el balón, pero en el movimiento de descenso de su pierna terminó golpeando de lleno el rostro del futbolista azul y oro con los tapones de su botín. El árbitro Luis Lobo Medina no dudó en sancionar la infracción y mostró la tarjeta roja de manera directa, entendiendo que la acción representaba un riesgo evidente para la integridad física del rival pese a que el arquero había logrado rechazar la pelota en primera instancia.
La acción no tuvo consecuencias tan determinantes en el resultado. Aunque el conjunto brasileño disputó buena parte del complemento con un jugador menos, el de la Ribera no logró aprovechar la superioridad numérica debido a la gran cantidad de modificaciones propias de un amistoso de pretemporada.
La expulsión del arquero de Paranaense revivió una de las jugadas más recordadas entre Boca y Vélez
La imagen recorrió rápidamente las redes sociales y despertó un inevitable recuerdo entre los hinchas de Boca. La similitud con la famosa patada de Gastón Sessa a Rodrigo Palacio en la Copa Libertadores 2007 fue inmediata.
Aquella noche en la Bombonera, durante el partido de ida de los octavos de final entre Boca y Vélez, Sessa salió a disputar una pelota y terminó impactando con los tapones en el rostro del delantero xeneize. El árbitro Héctor Baldassi cobró penal y expulsó al arquero por la gravedad de la infracción.
Martín Palermo desperdició el penal, pero Boca igualmente terminó imponiéndose por 3-0 en un encuentro que marcó el camino hacia la conquista de una nueva Copa Libertadores bajo la conducción de Miguel Ángel Russo.
Más allá del resultado, la expulsión del arquero brasileño terminó convirtiéndose en una de las imágenes más destacadas del partido por la espectacularidad de la jugada y por el inevitable paralelismo con una acción que permanece grabada en la memoria de los hinchas de Boca casi dos décadas después.
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