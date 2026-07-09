Al arquero de Athletico Paranaense se le fue la pata ante Boca y recordó la de Sessa a Palacio

Aquella noche en la Bombonera, durante el partido de ida de los octavos de final entre Boca y Vélez, Sessa salió a disputar una pelota y terminó impactando con los tapones en el rostro del delantero xeneize. El árbitro Héctor Baldassi cobró penal y expulsó al arquero por la gravedad de la infracción.

Martín Palermo desperdició el penal, pero Boca igualmente terminó imponiéndose por 3-0 en un encuentro que marcó el camino hacia la conquista de una nueva Copa Libertadores bajo la conducción de Miguel Ángel Russo.

Más allá del resultado, la expulsión del arquero brasileño terminó convirtiéndose en una de las imágenes más destacadas del partido por la espectacularidad de la jugada y por el inevitable paralelismo con una acción que permanece grabada en la memoria de los hinchas de Boca casi dos décadas después.