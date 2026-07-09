Arruabarrena evitó entrar en la política de Boca: el mensaje de unidad tras su regreso

El Vasco asumió hace pocos días como reemplazante en el banco de suplentes y todavía no fue presentado oficialmente por el club. Por esa razón, tras el amistoso en Salta no brindó conferencia de prensa y únicamente dialogó con los periodistas en la zona mixta del estadio. Más allá de las cuestiones institucionales, dejó en claro cuál será la prioridad de su ciclo. El DT pretende construir un equipo competitivo, con una identidad definida y que recupere la conexión con los simpatizantes a través del rendimiento dentro de la cancha.

En ese sentido, remarcó que el compromiso del plantel será reflejar los valores históricos del club y generar una identificación inmediata con la gente, uno de los aspectos que considera fundamentales para iniciar esta nueva etapa. “Lo único que voy a tratar de hacer es un equipo con el cual el hincha se vea identificad”, concluyó el entrenador, dejando en claro cuál será la base sobre la que buscará construir su proyecto deportivo en este nuevo desafío al frente del Xeneize.