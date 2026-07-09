Arruabarrena evitó entrar en la política de Boca: el mensaje de unidad tras su regreso
El entrenador habló por primera vez luego de asumir nuevamente al frente del Xeneize y, tras la victoria sobre Athletico Paranaense, pidió dejar de lado las diferencias internas.
Rodolfo Arruabarrena tuvo su primer contacto con la prensa desde que inició su segundo ciclo como entrenador de Boca y aprovechó la ocasión para enviar un mensaje que excedió lo estrictamente futbolístico. Después del triunfo por 1-0 frente a Athletico Paranaense en el amistoso disputado en Salta, el Vasco dejó en claro que no piensa involucrarse en las disputas políticas que atraviesan al club y puso el foco exclusivamente en el trabajo deportivo.
Aunque todavía resta un largo camino hasta las próximas elecciones presidenciales de la institución, el clima político ya comienza a ocupar espacio en la agenda cotidiana de Boca. Consultado sobre ese escenario y sobre el mensaje que pretendía transmitirle a los hinchas, respondió sin rodeos y marcó su postura. “En grietas y pelotudeces políticas no me voy a meter”, afirmó durante una entrevista con Cadena Xeneize.
El entrenador evitó profundizar en cualquier debate relacionado con la dirigencia y explicó que, más allá de las diferencias que puedan existir entre los distintos sectores, encontró gestos de respaldo provenientes de personas vinculadas a diferentes espacios del club. “Tengo ejemplos muy cercanos de gente importante de la oposición que fue la primera que me saludó para desearme suerte”, reveló.
Arruabarrena tras iniciar su segundo ciclo en Boca: “En grietas y pelotudeces políticas no me voy a meter”
Para Arruabarrena, el objetivo común debe estar por encima de cualquier discusión política. Por eso destacó que quienes sienten un verdadero vínculo con la institución desean el éxito del equipo independientemente de las diferencias que puedan mantener con la conducción encabezada por Juan Román Riquelme. “Ellos pueden estar de acuerdo o no con Román (por Riquelme), pero el que tiene el ADN de Boca quiere que gane”, aseguró.
El Vasco asumió hace pocos días como reemplazante en el banco de suplentes y todavía no fue presentado oficialmente por el club. Por esa razón, tras el amistoso en Salta no brindó conferencia de prensa y únicamente dialogó con los periodistas en la zona mixta del estadio. Más allá de las cuestiones institucionales, dejó en claro cuál será la prioridad de su ciclo. El DT pretende construir un equipo competitivo, con una identidad definida y que recupere la conexión con los simpatizantes a través del rendimiento dentro de la cancha.
En ese sentido, remarcó que el compromiso del plantel será reflejar los valores históricos del club y generar una identificación inmediata con la gente, uno de los aspectos que considera fundamentales para iniciar esta nueva etapa. “Lo único que voy a tratar de hacer es un equipo con el cual el hincha se vea identificad”, concluyó el entrenador, dejando en claro cuál será la base sobre la que buscará construir su proyecto deportivo en este nuevo desafío al frente del Xeneize.
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