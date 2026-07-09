Ni TyC Sports ni Telefe: qué canal pasa en vivo Francia vs. Marruecos
El duelo, que define el primer semifinalista de la Copa del Mundo, se disputa en Boston. Los detalles en la nota.
Francia y Marruecos chocan por los cuartos de final del Mundial 2026, este jueves, en Boston, donde se conocerá el primer semifinalista del torneo.
El encuentro, que está programado para las 17 (hora argentina), será televisado por DSports, señal que cuenta con los derechos del torneo y transmite los 104 encuentros. El ganador de esta llave enfrentará al vencedor entre España o Bélgica.
El seleccionado dirigido por Didier Deschamps viene de eliminar a Paraguay en los octavos de final y buscará volver a meterse entre los cuatro mejores del mundo.
El equipo africano, por su parte, continúa demostrando que lo conseguido en Qatar 2022 no fue casualidad y llega a esta instancia después de superar a Canadá en los octavos de final. Con una defensa sólida y la ilusión de seguir haciendo historia, intentará dar otro golpe frente a uno de los grandes candidatos al título.
El duelo tendrá un condimento especial: en el Mundial de Qatar 2022, Francia y Marruecos se enfrentaron en las semifinales, en un partido que terminó con triunfo 2 a 0 para el conjunto europeo. Aquella victoria le permitió al equipo francés alcanzar una nueva final mundialista, aunque luego cayó ante Argentina por penales.
Cómo ver en vivo Francia vs. Marruecos sin TyC Sports ni Telefe
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO. También puede verse por la plataforma de streaming Paramount+.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Formaciones de Francia vs. Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026
Francia: Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé. DT: Didier Deschamps.
Marruecos: Bono; Achraf, Issa Diop, Chadi Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi, Ounahi; Brahim Díaz, Saibari, El Khannouss. DT: Mohamed Ouahbi.
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