Ni TNT Sports TV ni ESPN Premium: cómo ver EN VIVO Boca vs. Athletico Paranaense sin Pack Fútbol

A qué hora y cómo ver el amistoso en vivo

La delegación viajó a Salta con 22 futbolistas y se espera que todos sumen rodaje, ya que este duelo preparatorio tendrá la particularidad de permitir 11 cambios por equipo distribuidos en tres ventanas distintas, dándole al "Vasco" la inmejorable oportunidad de verlos a todos en acción.

El partido frente a Athletico Paranaense se jugará este miércoles 8 de julio a las 21:00 horas (hora argentina). La transmisión oficial del encuentro no irá por las señales deportivas tradicionales de cable, sino que se podrá ver en vivo y en exclusiva por Disney+ Plan Premium para toda Sudamérica. No está en ESPN Premiu ni en TNT Sports, canales del Pack Fútbol de la Liga Profesional.

De no mediar imprevistos, la probable formación inicial sería: Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel.