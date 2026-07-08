Ni TNT Sports TV ni ESPN Premium: cómo ver EN VIVO Boca vs. Athletico Paranaense sin Pack Fútbol
Boca juega su primer amistoso de pretemporada en Salta. Enterate el horario, las probables formaciones y dónde ver en vivo a Boca Juniors hoy.
En su primera prueba formal al frente del plantel profesional, el director técnico Rodolfo Arruabarrena buscará consolidar su renovada idea de juego. Boca Juniors se medirá hoy ante el conjunto brasileño en el Estadio Padre Martearena de Salta, en un amistoso clave para evaluar rendimientos físicos y probar diversas variantes tácticas.
Con la mira puesta en el cruce del próximo 16 de julio ante Sarmiento de Junín, por los 16avos de final de la Copa Argentina, el cuerpo técnico buscará darle rodaje al equipo. Hasta el momento, el club cuenta con Leandro Lozano como única incorporación, mientras los hinchas aguardan expectantes por la llegada de nuevos refuerzos.
Las sensibles bajas de Boca Juniors para el debut
El equipo afronta este compromiso internacional con ausencias de mucho peso. Leandro Paredes no será de la partida por su brillante presente en la Selección Argentina, que se encuentra disputando los cuartos de final del Mundial 2026. A su vez, es baja el juvenil Tomás Aranda, quien no realizó la pretemporada tras colaborar con la Albiceleste en la previa de la cita mundialista.
Además, se suma la gran incertidumbre en torno a Exequiel Zeballos. El talentoso delantero no participó de los últimos entrenamientos y buscaría irse del club en este mercado de pases. Por el contrario, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Camilo Rey Domenech son del gusto del entrenador y empezarán a sumar minutos importantes en cancha.
IMPORTANTE: Qué canal pasa Boca vs. Atlético Paranaense
A qué hora y cómo ver el amistoso en vivo
La delegación viajó a Salta con 22 futbolistas y se espera que todos sumen rodaje, ya que este duelo preparatorio tendrá la particularidad de permitir 11 cambios por equipo distribuidos en tres ventanas distintas, dándole al "Vasco" la inmejorable oportunidad de verlos a todos en acción.
El partido frente a Athletico Paranaense se jugará este miércoles 8 de julio a las 21:00 horas (hora argentina). La transmisión oficial del encuentro no irá por las señales deportivas tradicionales de cable, sino que se podrá ver en vivo y en exclusiva por Disney+ Plan Premium para toda Sudamérica. No está en ESPN Premiu ni en TNT Sports, canales del Pack Fútbol de la Liga Profesional.
De no mediar imprevistos, la probable formación inicial sería: Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel.
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